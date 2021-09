Ogni tuo respiro, Rai 3/ Un film con Andrew Garfield e Claire Foy

Ogni tuo respiro, film diretto da Andy Serkis

Ogni tuo respiro va in onda oggi, 2 settembre, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Si tratta di una produzione inglese del 2017, dal titolo originale Breathe. Prodotto dall’attore principale Jonathan Cavendish, il film si avvale dell’ottima regia di Andy Serkis, già direttore di alcuni capolavori come alcuni episodi della saga de Il Signore degli Anelli e King Kong; nel cast, oltre a Cavendish, troviamo degli attori di notevole spessore come Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Hugh Bonneville e Ed Speelers.

Ogni tuo respiro, la trama del film

La trama del film Ogni tuo respiro parte con la tranquilla e soddisfacente vita di Robert Cavendish che ha praticamente tutto dalla vita e riesce anche a conquistare l’amore della bella e inaccessibile Diane. Durante il viaggio di nozze nel 1958, contrae in Africa una forma molto rara di poliomelite che prima lo immobilizza in un letto, legato ad un respiratore e poi non gli lascia molto tempo da vivere.

La moglie però si dimostra molto tenace e rigettando il parere della medicina comune lo riporta a casa per sottoporlo a delle forme terapeutiche mai tentate prima.

In tal modo, Robert diventa un vero e proprio pioniere dei diritti dei disabili, in modo da assicurare il diritto alle cure per tutti e soprattutto di quegli strumenti che possono rendere più semplice la vita per le persone affette da questa patologia molto particolare. Cavendish ritrova parte della sua vitalità grazie ad una particolare sedia a rotelle che gli viene appositamente progettata dall’amico Teddy Hall e grazie a questo strumento riesce a viaggiare per il mondo a portare la sua testimonianza.

