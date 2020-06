OgniMattina, chi sono le inviate?/ Aurora Ramazzotti e Flora Canto agli ordini di…

C’è grande curiosità di fronte al nuovo programma di Tv8 #OgniMattina e alle sue inviate. Gabriele Parpiglia ha evidenziato su Giornalettismo come agli ordini di Adriana Volpe e Alessio Viola ci saranno le bellissime Aurora Ramazzotti e Flora Canto. La prima è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ragazza giovane e dinamica ha riscosso grande successo sui social network, partecipando a diversi programmi insieme alla splendida mamma. La seconda invece è la compagna di Enrico Brignano, giovane e bellissima ha raccolto grande successo anche per la sua partecipazione a Tale e Quale Show. Vedremo come si comporteranno in questa simpatica trasmissione che molto presto inizierà a tenere compagnia agli italiani confrontandosi con i diretti competitor di Mediaset e Rai.

#OgniMattina, nuova chance per Adriana Volpe

La carriera di Adriana Volpe riparte con #OgniMattina su Tv8. La splendida conduttrice ha preso la palla al balzo del Grande Fratello Vip per farsi conoscere come persona dal pubblico. E’ piaciuta e ha convinto la sua simpatia e la sua naturale bellezza. Nonostante le primavere siano ormai davvero vicine alle 50 infatti Adriana rimane una delle donne più affascinanti della televisione e soprattutto tra quelle più naturali. Dopo il grande successo de I Fatti Vostri la ragazza infatti era misteriosamente scomparsa dalla televisione per un paio d’anni, in seguito ai deludenti risultati di Profumo d’estate e Pechino Express Avventura in Africa. Proprio il reality show di Canale 5 le ha permesso di riconquistare punti e di meritarsi questa nuova possibilità.



