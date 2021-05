Oğuzhan Koç, fidanzato Demet Ozdemir/ “L’inizio di un bellissimo percorso”

Oggi avremo modo di riascoltare l’intervista rilasciata da Demet Ozdemir a Verissimo ma all’epoca lei non era ancora fidanzata, almeno non ‘ufficialmente’, con Oğuzhan Koç. Il gossip che riguarda la bella attrice di DayDreamer le ali del sogno risale proprio allo scorso gennaio quando i giornali turchi hanno iniziato a paparazzare insieme la coppia pubblicando poi le loro foto in giro per locali anche in atteggiamenti poco più che amichevoli. La conferma ufficiale è arrivata però proprio da lei che in una delle sue Storie su Instagram ha deciso di rivelare di essere fidanzata con l’attore e cantante turco e lui ha fatto lo stesso. Non c’è bisogno di dire che, proprio come è successo a Can Yaman, si è subito gridato allo scandalo e alla voglia di fare un po’ di gossip legato al business, ma i due hanno comunque continuato a guardare avanti lasciandosi scivolare addosso il resto.

MALATTIA CARLA FRACCI/ Il silenzio sul tumore e gli ultimi giorni con la famiglia

Oğuzhan Koç, fidanzato Demet Ozdemir, chi è e cosa fa nella vita?

Demet ed Oğuzhan Koç hanno festeggiato insieme l’arrivo del 2021 in un albergo chiamato Stay Warehouse Hotel ad Alacati. Dopo la festa i due si sono separati e ognuno ha raggiunto la propria casa ma questo non è bastato a fermare il gossip confermato poi dai loro profili Instagram. Oğuzhan Koç ha 35 anni, è nato a Refahiye, città dell’Anatolia orientale, e ha studiato Musica al Conservatorio, poi si è iscritto ad Antropologia all’Università di Istanbul. Ha studiato recitazione e due anni più tardi ha ottenuto il suo primo ruolo senza mai lasciare la musica. Il suo primo album è del 2013. Oguzhan ha avuto anche due esperienze come doppiatore. I fan riusciranno ad accettare che Demet non vive all’ombra di Can Yaman?

LEGGI ANCHE:

GIUSEPPE MENEGATTI, MARITO CARLA FRACCI/ Lei diceva: "Ci amiamo come il primo giorno"Shaila Gatta/ Pronta a battere ogni record nei panni di velina di Striscia la Notizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA