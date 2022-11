Oh Yeong-su, star di Squid Game accusato di molestie sessuali/ “Le tenevo la mano”

L’attore Oh Yeong-su, star della serie Netflix “Squid Game”, è stato travolto dall’accusa di molestie sessuali. 78enne star coreana di Netflix, Oh Yeong-su ha ricevuto l’accusa dal procuratore distrettuale di Suwon, nei pressi di Seul, per cattiva condotta sessuale. Tuttavia è stato rilasciato senza essere sottoposto a detenzione. La presunta vittima delle molestie ha sporto denuncia nel dicembre scorso, presentando poi ricorso dopo una prima archiviazione del caso nell’aprile 2022. Ora, le autorità coreane potrebbero decidere di riaprire il caso e di trascinare Oh Yeong-su a processo.

È una donna ad aver accusato l’attore coreano di una cattiva condotta sessuale che sarebbe avvenuta nel 2017, come si apprende dal Korea JoongAng Daily. “Le ho solo tenuto la mano lungo la strada per il lago” ha dichiarato Oh Yeong-su alla televisione coreana JTBC, respingendo l’accusa di aver toccato in modo inappropriato il corpo di una donna alcuni anni fa. E ha aggiunto di essersi “scusato perché la persona aveva detto che non intendeva creare clamore attorno a questa situazione”, ma quell’atto di scusarsi “non significa che stia ammettendo di essere colpevole” delle presunte molestie sessuali.

Oh Yeong-su, dal successo di “Squid Game” all’accusa di molestie sessuali

Oh Yeong-su, attore coreano alla ribalta internazionale per la sua interpretazione nella serie “Squid Game”, in questi giorni deve difendersi dall’accusa di molestie sessuali nei confronti di una donna per un fatto avvenuto nel 2017. Secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa AFP, un funzionario del tribunale di Suwon avrebbe affermato che “tutto quanto riportato dai media locali non è effettivamente corretto“. Al momento non sarebbe arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Netflix. Dal sito “Variety” si apprende però che il Ministero della Cultura coreano avrebbe proceduto a ritirare uno spot televisivo governativo dedicato all’innovazione legislativa in cui compariva proprio Oh Yeong-su.

Oh Yeong-su è nato nel 1944 a Kaesong, che ora fa parte della Corea del Nord. È attivo nella recitazione dal 1967 e ha interpretato oltre 200 ruoli diversi, prevalentemente a teatro ma comparendo anche sul piccolo schermo. Nel 2021 è diventato celebre in tutto il mondo per la sua interpretazione del giocatore 001 nella serie tv Netflix di enorme successo “Squid Game”. Grazie a questo ruolo, Oh Yeong-su è diventato il primo attore coreano a vincere il Golden Globe in qualità di miglior attore protagonista in una serie tv.











