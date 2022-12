Ohio, genitori musulmani e cristiani fanno causa alla scuola/ “No ai bagni no-gender”

Un gruppo di genitori musulmani e cristiani di Bethel, nello stato dell’Ohio, assieme alla AFL, America First Legal, ha deciso di fare causa al consiglio scolastico dello stesso stato stayo schierandosi contro la politica dei bagni e degli spogliatoi aperti ai transgender. In poche parole, secondo lo stesso gruppo di “accusa”, tale scelta sarebbe stata introdotta senza prima chiedere il consenso, ed inoltre, si dicono certi che fare in modo che i bimbi usino lo stesso bagno di coetanei di sesso biologico opposto sia una violazione dei diritti costituzionali genitoriali e religiosi e della legge dello stato dell’Ohio.

Negli ultimi tempi il distretto scolastico di Bethel ha permesso ai propri studenti l’accesso ai bagni a secondo della loro “identità di genere preferita”, precisamente dal 2021. Secondo la scuola, era ingiusto che degli studenti transgeder dovessero utilizzare un bagno a parte e che non potesse usare quello del genere a lui più vicino. Ma secondo il gruppo di genitori musulmani e cristiani tale scelta sarebbe stata adottata senza alcuna riunione, senza alcuna votazione, di conseguenza gli stessi lamentano che il Bethel School District ha cambiato la regola “in segreto per evitare l’opposizione della comunità”, che è una violazione dell’Ohio Open Meetings Act, rendendo la modifica della regola non valida, sostiene la causa così come si legge su Fox News.

OHIO, GENITORI CONTRO SCUOLA PER BAGNI NO-GENDER: IL COMMENTO DI GENE HAMILTON

Secondo i genitori tale nuova norma compromette le loro convinzioni su “sicurezza, privacy, religione e visioni storiche del sesso”. Il vicepresidente dell’AFL, Gene Hamilton, ha aggiunto, attraverso una nota: “I distretti scolastici in tutto il paese – la cui leadership è stata catturata da ideologi svegli e burocrati dalla spina dorsale debole – stanno attivamente distruggendo i diritti fondamentali”.

E ancora: “Generazioni di americani sono cresciute in ambienti che hanno indiscutibilmente rispettato la privacy personale degli studenti in spazi intimi, separati dal sesso biologico. Eppure eccoci qui come società nell’anno 2022 che sottopone gli studenti di tutto il paese a tipi di esperimenti sociali anti-scientifici che un decennio fa sarebbero stati insondabili e assurdi”.

