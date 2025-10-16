Nuove indiscrezioni su quando va in onda Ok! Il Prezzo è Giusto su Rai Uno e sul possibile conduttore del game show ‘scippato’ a Mediaset.

Il colpo di coda targato Rai è in arrivo, o quasi; dopo le marce trionfali di Mediaset per i recenti successi in termini di share ai danni della concorrenza, come racconta Biccy è ufficiale l’acquisizione e la prossima messa in onda di un programma storico della televisione italiana e che per diversi anni è stato cavallo di battaglia proprio della rete di Pier Silvio Berlusconi. Stiamo parlando di Ok! Il Prezzo è Giusto, prossimo a sbarcare in Rai seppur con ancora qualche dubbio da sciogliere su periodo e fascia della messa in onda e possibile conduttore.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sono Tommy Cash e Fiorella Mannoia/ Gli outsider di Tale e quale Show?

Flavio Insinna ‘padrone di casa’ e 4 puntate in prime time: le ‘ultime’ su Ok! Il Prezzo è Giusto

Quando va in onda Ok! Il Prezzo è Giusto? Una domanda alla quale ha provato a dare risposta Dagospia entrando anche nel merito di quella che dovrebbe o potrebbe essere la fascia oraria riservata al game show che ha conosciuto i suoi fasti in Mediaset. “Si era pensato inizialmente a l’access prime time” – ha spiegato Giuseppe Candela, come riporta Biccy – “Ma il programma potrebbe approdare in prime time per quattro puntate nella primavera 2026”.

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi/ Prova a Tale e Quale Show!

E sul fronte conduttore de Ok! Il Prezzo è Giusto? Anche qui siamo ancora in balia delle indiscrezioni ma tutto sembra condurre sulla strada di Flavio Insinna. Sarebbe lui il prescelto per l’esordio del game show in Rai. “Dopo l’esperienza poco fortunata su La7 non è tornato per 4 imitazioni da Carlo Conti a Tale e Quale Show” – spiega Dagospia – “Sarebbe in pole position per la conduzione”. Dal portale arriva poi la ‘sentenza’: “I vertici di ‘TeleMeloni’ hanno deciso di vendicarsi di Pier Silvio Berlusconi acquistando i diritti dello storico game del Biscione condotto da Iva Zanicchi”.