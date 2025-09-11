La Rai - stando alle ultime indiscrezioni - starebbe pensando di riportare in tv OK! Il Prezzo è Giusto: mossa per ‘sfidare’ La Ruota della Fortuna?

Programma cult contro programma cult, questa potrebbe essere la prossima mossa televisiva per arginare un successo in fragorosa ascesa; Mediaset è tornata a dominare la scena in termini di ascolti grazie al grande seguito conquistato da La Ruota della Fortuna – forse inaspettato – e la situazione è sicuramente impreziosita dalla vittoria ai danni di un rivale storico in quella specifica fascia oraria, Affari Tuoi. Una circostanza che chiaramente non passa inosservata ai dirigenti Rai e, come riporta Biccy, la strategia del servizio pubblico potrebbe riportare in auge un’altra trasmissione storica del piccolo schermo: OK! Il Prezzo è Giusto.

A sganciare la ‘bomba’ televisiva è stato Giuseppe Candela di Dagospia; secondo il giornalista, le trattative sarebbero avanzate per riportare alla luce un programma cult forse al pari de La Ruota della Fortuna rendendo così lo scontro ancor più avvincente e, per certi versi, dall’atmosfera piuttosto vintage. “Avvisate Pier Silvio Berlusconi che è in fase avanzata la trattativa per far sbarcare su Rai Uno Ok! Il Prezzo è Giusto, titolo storico del biscione“.

La Ruota della Fortuna macina ai successi: Rai correi ai ripari con ‘Ok! Il Prezzo è Giusto?

Lo smacco sarebbe dunque doppio; non solo scenderebbe in campo un programma storico, ma per di più legato proprio al marchio Mediaset. Dunque, una mossa a specchio con tanto di beffa: Ok! Il Prezzo è Giusto potrebbe essere la carta vincente per arginare o addirittura sgretolare i record di ascolti inanellati da La Ruota della Fortuna. Ovviamente, non è detto che l’etichetta ‘cult’ valga come garanzia di successo; il programma riportato in auge da Gerry Scotti – che ha già scalzato Stefano De Martino e Affari Tuoi – potrebbe tranquillamente reggere il colpo e rispedire al mittente l’affronto.