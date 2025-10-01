L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è al momento chiuso per colpa di un allarme bomba: un uomo ha minacciato di far esplodere il festival

Allarme bomba all’Oktoberfest. In quel di Monaco di Baviera stamane si è verificata una vasta operazione di polizia, come riferito dai media tedeschi, a cominciare dalla Bild, il quotidiano più letto di Germania. Le autorità sono intervenute dopo che un’abitazione nella zona nord di Monaco è esplosa, e vista la vicinanza con gli stand e i padiglioni dell’Oktoberfest si è deciso di chiudere almeno fino alle ore 17:00 di questa sera, tutti gli eventi, in attesa che la situazione torni alla normalità.

L’Oktoberfest è la più importante festa della birra al mondo e attira come ogni anno milioni di persone provenienti da tutta Europa e non solo, di conseguenza, per precauzione, si è preferito chiudere i cancelli per evitare una possibile strage. Secondo quanto riportano i media nazionali, si sarebbe verificata una sparatoria da parte di un uomo che avrebbe colpito con un’arma da fuoco i proprio genitori, molto probabilmente per una disputa ereditaria. L’episodio si sarebbe verificato alle prime ore di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, in quel del quartiere di Lerchenau, ed è stato caratterizzato da diverse esplosioni causate molto probabilmente dagli ordini piazzati dallo stesso aggressore.

Un edificio residenziale è così andato in fiamme e sono intervenuti i vigili del fuoco così come gli artificieri per riportare la situazione alla normale, anche perchè diverse auto sono state danneggiate e hanno iniziato a bruciare, colpiti dai detriti. Tutti gli edifici della zona sono stati evacuati e anche una scuola è stata messa in sicurezza. Si registra anche una vittima, il presunto attentatore: inizialmente era stato ritrovato in condizioni molto gravi per poi morire in ospedale. Si ritiene che lo stesso si sia suicidato o forse sia rimasto coinvolto nell’esplosione dallo stesso causata.

OKTOBERFEST, ALLARME BOMBA: DUE PERSONE FERITE

Altre due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita: nessun altro è rimasto coinvolto. Il sospettato è un uomo di Starnberg e sembra che lo stesso abbia lasciato una lettera nella sua abitazione dove minacciava appunto un attentato dinamitardo nei confronti dell’Oktorberfest, da qui la decisione di interdire l’area del festival della birra al pubblico, fino a che non sarà perquisita da cima a fondo alla ricerca di eventuali ordigni.

Al momento la polizia di Monaco di Baviera è in azione con i cani addestrati appunto per la ricerca di esplosivi e stanno controllando la zona di Theresienwiese, nonché quella centrale del festival. Damian Kania, vice capo dell’ufficio stampa della polizia, ha parlato di una “minaccia non specifica” contro l’Oktoberfest, senza comunque fornire altri dettagli anche perchè la stessa missiva lasciata dall’uomo di Starnberg non specifica null’altro.



OKTOBERFEST, ALLARME BOMBA: ATTESI AGGIORNAMENTI

Kania ha confermato la chiusura fino alle ore 17:00 di oggi ma molto sono convinti che lo stop potrebbe protrarsi oltre, con buona pace di coloro che non vedevano l’ora di bere birra a fiumi in Baviera. “Finora non è stato trovato nulla”, ha fatto sapere ancora. In città sono stati inoltre affissi degli avvisi sulla S-Bahn, con i cartelloni che riportavano l’allerta “non dirigetevi verso l’area del festival”, precisando inoltre che le fermate Feldmoching e Fasanerie non sono attualmente servite.

E’ possibile immaginare il caos che si sta venendo a creare in questi momenti a Monaco di Baviera, con migliaia di persone che si erano recate al festival e che dovranno per forza di cose trovare una nuova sistemazione, con la speranza che la vicenda possa concludersi il prima possibile e che l’allarme bomba possa rientrare. Rimaniamo in attesa di ulteriori notizie che dovrebbero arrivare nel corso della giornata, ma al momento, ripetiamo, quella dell’attentato all’Oktoberfest sembrerebbe essere una minaccia solo a parole e senza nessun effettivo seguito.