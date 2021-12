Olaf Scholz nominato Cancelliere Germania/ Lista Ministri Governo Spd-Verdi-Liberali

Olaf Scholz è stato nominato nuovo Cancelliere di Germania, chiudendo a questo punto definitivamente l’era di Angela Merkel alla guida del Bundestag: il nuovo capo del Governo “semaforo” (Spd, Verdi e Liberali) è astato eletto con 395 voti divenendo così il quarto cancelliere dell’Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder.

L’Unione Cdu-Csu, dopo 16 anni ininterrotti al Governo, andrà all’opposizione: dopo il voto favorevole del Parlamento – che ha tributato applausi e fiori alla cancelliera uscente Angela Merkel – Scholz si è recato dal Presidente della Repubblica tedesca Frank Walter Steinmeier al castello di Bellevue per la nomina. Maggioranza minima richiesta 369, il Governo “semaforo” si appresta a governare con un margine di 26 voti superiori al limite richiesto, non moltissimi secondo gli analisti tedeschi. Socialdemocratica moderato, il nuovo cancelliere è stato apprezzato in patria per la gestione economica durante la pandemia da Covid-19 (era il Ministro delle Finanze dell’ultimo Governo Merkel), considerato anche tra i principali ideatori del fondo di ripresa europea (Recovery Fund-Next Generation EU).

GOVERNO SCHOLZ: ECCO LA LISTA DEI MINISTRI

Nei prossimi giorni sarà formalizzata la lista dei ministri del nuovo Governo Scholz, anche se i nomi principali sono già stati resi noti nei giorni scorsi dai leader di Spd, Verdi e Liberali. Ecco nel dettaglio la formazione dell’esecutivo – 17 ministri, con 9 donne e 8 uomini – che si appresta a governare la Germania nei prossimi 4 anni:

Socialdemocratici-Spd

Il cancelliere Olaf Scholz ha ufficializzato gli 8 nuovi ministri socialdemocratici. Si tratta di:

– Nancy Faeser agli Interni

– Klara Geywitz all’Edilizia

– Karl Lauterbach alla Sanità

– Christine Lambrecht alla Difesa

– Svenja Schulze allo Sviluppo Economico

– Hubertus Heil al Lavoro

– Wolfgang Schmidt responsabile Cancelleria e Affari Speciali

Verdi-Grunen

– Annalena Baerbock agli Esteri

– Robert Habeck all’Economia e Protezione Clima

– Cem Özdemir all’Agricoltura

– Anne Spiegel alla Famiglia

– Steffi Lemke all’Ambiente

Liberali-Fdp

– Christian Lindner alle Finanze

– Marco Buschmann alla Giustizia

– Volker Dissing ai Trasporti

– Bettina Stark-Watzinger alla Formazione



