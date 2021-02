Olaf Scholz vs Ue su strategia vaccini “Una mer*a!”/ La replica “Restiamo uniti…”

Olaf Scholz, ministro delle Finanze della Germania, è stato molto critico nei confronti dell’Unione europea per come ha gestito la campagna vaccinale. È arrivato a definire la strategia europea «una vera schifezza, anzi una m…». Un duro sfogo confermato oggi in una trasmissione su Rtl da Saskia Esken, co-presidente del partito socialdemocratico, dopo le indiscrezioni della Bild in merito a quanto accaduto nel consiglio dei ministri lunedì. Olaf Scholz ha perso le staffe, cosa peraltro molto rara per chi ne conosce l’indole. «In effetti, bisogna dire che Scholz non si lascia spesso andare, quindi aveva accumulato un bel po’ di rabbia», ha dichiarato Esken. Ma Scholz da giorni non è critico solo sulla gestione dei vaccini da parte dell’Unione europea, ma anche in Germania.

Nel frattempo, è arrivato il mea culpa di Ursula von der Leyen, che in un’intervista ad un gruppo di media europei ha ammesso che sono stati commessi degli errori. «L’anno scorso ci siamo focalizzati sulla necessità di sviluppare i vaccini, ma forse in parallelo avremmo dovuto concentrarci di più sui problemi legati alla loro produzione di massa», le parole della presidente della Commissione Ue riportate da la Stampa.

OLAF SCHOLZ, DURO SFOGO CONTRO UE: LA REPLICA

Bersagliata dalle critiche per le falle nel piano di approvvigionamento dei vaccini anti Covid, Ursula von der Leyen non si nasconde né nega che siano stati commessi degli errori. «Col senno di poi avremmo anche dovuto spiegare meglio ai cittadini che il processo di distribuzione sarebbe stato lento perché si tratta di una procedura completamente nuova», ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, secondo quanto riportato da la Stampa. Sollecitato sull’attacco del ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, ha preferito non commentare le dichiarazioni.

Ha però spiegato che «ci sono regolari videoconferenze» dei leader Ue in merito alla «strategia dei vaccini». Ad esempio, la prossima si terrà a fine febbraio. In questi incontri, spiega Eric Mamer, è stato ribadito più volte «il sostegno alla strategia». Inoltre, ha spiegato che «l’attuazione della strategia è uno sforzo molto ambizioso». Ma ha anche avvertito: «Raggiungeremo il nostro obiettivo solo se siamo uniti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA