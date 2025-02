Una bambina di 11 anni è stata accoltellata e uccisa a Nieuwegein, nella provincia di Utrecht, in Olanda. La tragedia è avvenuta sabato: i primi soccorsi sono stati prestati ancora in strada, poi nel pomeriggio è stata data la notizia che la piccola non era sopravvissuta alle ferite riportate nell’attacco. Nel frattempo, non lontano dalla scena del crimine, un 29enne sospettato dell’omicidio è stato arrestato dalla polizia ed è emerso che i residenti della zona avevano espresso da tempo i loro timori per l’uomo.

L’allarme è scattato ad Anemoonstraat, che è stata blindata in gran parte per le indagini sull’attacco. Mentre un’équipe medica si è occupata di soccorrere la bambina, che è stata trasportata in ospedale d’urgenza con un elicottero traumatologico precipitatosi sulla scena dopo la segnalazione di violenza, diverse auto della polizia sono accorse sul posto. In strada venivano installati schermi bianchi per impedire la visibilità a curiosi e passanti.

CHOC IN OLANDA: BAMBINA UCCISA IN STRADA A COLTELLATE

Le circostanze di questa aggressione non sono ancora chiare: i testimoni sono invitati a farsi avanti dalla polizia, che si sta occupando delle indagini. Infatti, il caso è ancora in fase di indagine, ma per la polizia è “molto concreta” la possibilità che i due non si conoscessero affatto. “Sembra che sia stata pugnalata a morte all’improvviso“, ha dichiarato il portavoce della polizia Wim Hoonhout.

Per quanto riguarda la vittima, i vicini avrebbero indicato come origine l’Eritrea, un dettaglio poi confermato dalla polizia. La bambina di 11 anni aveva festeggiato il suo compleanno il giorno prima. La ragazza, che viveva nelle vicinanze, non nella strada in questione, presumibilmente è stata una vittima casuale. “Le urla della madre della ragazza erano terribili. Ho chiuso le finestre per non sentirle“, ha dichiarato un residente.

Per quanto riguarda invece il sospettato, gli abitanti del suo quartiere hanno riferito di aver fatto almeno tre segnalazioni recenti alle autorità a causa del suo comportamento. Inizialmente la polizia aveva riferito che l’uomo era di origine siriana, ma l’informazione si è rivelata errata. Un portavoce della polizia ha riferito che il 29enne ha nazionalità olandese e marocchina ed è residente a Nieuwegein.

29ENNE ERA STATO SEGNALATO TRE VOLTE

Secondo i fotografi, è stato portato via ammanettato sulla scena ed è apparso in stato confusionale. La polizia ha fatto sapere che indagherà anche su cosa sia stato fatto con le segnalazioni. Ad esempio, ieri è stata fatta almeno una segnalazione di un uomo dal comportamento confuso, ma non si sa cosa sia stato fatto in seguito a essa.

Questi ha anche assicurato che è disponibile supporto per i residenti locali che potrebbero aver assistito alla tragedia. “La gente è scioccata, ansiosa e triste. Siamo presenti sulla scena anche per aiutare a chi ne ha bisogno“. Per la sindaca di Nieuwegein è un incubo quanto accaduto. “Quello che è successo qui oggi è orribile. I nostri pensieri ora vanno innanzitutto ai parenti stretti, alla famiglia e agli amici della vittima“, ha dichiarato Marijke Van Beukering.