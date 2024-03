Olanda, diverse persone in ostaggio in un bar a Ede/ Sequestratore avrebbe degli esplosivi: zona evacuata

Dall’Olanda giungono notizie circa un bar, un locale situato in quel della cittadina di Ede, dove diverse persone sarebbero tenute in ostaggio. Un uomo, secondo quanto riferisce il sito di Skytg24.it, ma anche vari media internazionali, avrebbe sequestrato alcune persone, per un motivo non ancora specificato. La polizia esclude al momento che si tratti di un attacco terroristico ma in ogni caso il dispiegamento di forze dell’ordine, così come si evince dai vari filmati pubblicati online in questi minuti, pare massiccio.

A quante pare, infatti, sembra che le autorità temano che il sequestratore abbia con se dell’esplosivo, di conseguenza avrebbero fatto evacuare la zona. Si parla di 150 abitazioni situate vicino al bar di Ede che sono state liberate per sicurezza, in attesa poi che la situazione si risolva. Dai video, inoltre, si vedono diverse uomini della polizia, molto probabilmente corpi speciali vista l’attrezzatura e l’armatura al seguito. Non è chiaro il numero di ostaggi al momento, si parla di 4 o 5 persone, ma non è da escludere siano di più visto che sono davvero poche le informazioni circolanti.

OLANDA, PERSONE IN OSTAGGIO IN UN BAR: “NO TERRORISMO”

La polizia locale, attraverso un messaggio sulla sua pagina X, ha fatto sapere che: “al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico”. L’amministrazione di Ede, una cittadina rurale a circa 85 chilometri da Amsterdam, ha deciso di tenere chiusi tutti i negozi in centro per sicurezza, in attesa che la situazione torna alla normalità.

La polizia, come detto sopra pesantemente armata, ha invitato la popolazione a “stare lontano” dalla zona incriminata, aggiungendo: “Restate dentro e non venite a guardare”. E’ stato inoltre spiegato che il sequestratore “potrebbe rappresentare un pericolo per sé o per gli altri”. Secondo il quotidiano De Telegraaf, l’uomo sarebbe armato e avrebbe anche degli esplosivi, ma al momento non vi sono ancora notizie ufficiali. Attendiamo aggiornamenti nel corso della giornata.

