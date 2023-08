OLD MAN/ L’avvincente horror psicologico con Stephen Lang

Non sempre le opere di qualità riescono a passare dalla sala, ma per fortuna il mondo home video ci permette di recuperare certi film che meritano considerazione. Old Man di Lucky McKee rientra nell’elenco: un avvincente horror psicologico di spessore, la dimostrazione che per realizzare un buon film non servono budget enormi. Ora la pellicola è disponibile in Limited Edition Midnight Factory 4K Ultra HD + Blu-ray con booklet di approfondimento e in Limited Edition Midnight Factory DVD con booklet di approfondimento.

SINOSSI – Un escursionista smarrito si imbatte un uomo anziano che vive in un’isolata capanna nei boschi. Inizialmente l’uomo è felice dell’incontro con il vecchio, ma dopo una lunga conversazione con lui, l’escursionista inizierà a capire di essere finito in un terribile incubo.

Già regista di The Woman e All Cheerleaders Die, Lucky McKee ha confermato le sue grandi qualità da regista di genere. Nonostante una scrittura non eccellente – soprattutto determinati dialoghi – Old Man vanta tante note positive. Ci troviamo di fronte a un teso thriller a basso budget che sfrutta al meglio il suo piccolo cast e l’unica location. La macchina da presa di McKee si muove come una presenza viva e ci sono molte cose visivamente interessanti, tra piani sequenza e riprese stuzzicanti. Un’opera matura, che poggia le sua basi sulle interpretazioni di Stephen Lang (Don’t Breath, Avatar) e Marc Senter (Trim Season, Starry Eyes). Impossibile non citare l’inquietante e raccapricciante colonna sonora.

