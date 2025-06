Old Man & the Gun, film su Rai 3 diretto da David Lowery

Sabato 7 giugno 2025, il pomeriggio di Rai 3 ci propone il film biografico del 2018 dal titolo Old Man & the Gun. La messa in onda è prevista per le ore 15 e vede protagonista un grande della cinematografia hollywodiana, Robert Redford, qui alla sua ultima interpretazione sul grande schermo.

Le pellicola è una produzione congiunta delle case Condé Nast, Endgame Entertainment, Identity Films, Sailor Bear e Wildwood Enterprises ed è diretta da David Lowery, il cui ultimo film, Peter Pan & Wendy (2023,) è uscito per Disney (con cui aveva già collaborato nel 2016 per Il drago invisibile). Il soggetto è invece tratto da un articolo del New Yorker scritto da David Grann a proposito di Forrest Tucker, un rapinatore diventato famoso per le sue innumerevoli evasioni.

Oltre alla leggenda Redford, troviamo Casey Affleck, fratello minore del più famoso Ben, che ha recitato in altri film del regista, come Senza santi in paradiso (2013) e Storia di un fantasma (2017). Nel cast, anche: Danny Glover, conosciuto per il ruolo del sergente Roger Murtaugh nella saga di Arma Letale; Sissy Spacek, protagonista dell’horror di Brian De Palma Carrie – Lo sguardo di Satana (1976) e di molte altre importanti produzioni, e Tom Waits, poliedrico artista, cantante e attore la cui ultima uscita al cinema è del 2021 con Licorice Pizza, di Paul Thomas Anderson.

La trama del film Old Man & the Gun: ladro e gentiluomo

Old Man & the Gun racconta la storia vera di Forrest Tucker, un rapinatore seriale di banche che nel 1979 e a 77 anni non ha nessuna intenzione di smettere. Celebri sono state le sue evasioni, anche da carceri particolarmente duri, come quello di San Quintino. In totale è scappato di galera 16 volte, per poi tornare alla sua passione criminale.

Ciò che caratterizza i suoi colpi è la fantasia e l’assenza di armi, se non quella del suo fascino e savoir faire che gli hanno sempre permesso di uscire dagli istituti di credito con borse stracolme di soldi.

Quello che non sa è che un poliziotto di nome John Hunt è sulle sue tracce perché subisce il carisma del personaggio. Qualità che ha colpito anche Jewel, una donna che lo ama moltissimo, nonostante la quantomeno “bizzarra” professione che ha scelto.