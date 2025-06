Olé: film su Italia 1 diretto da Carlo Vanzina

Lunedì 9 gennaio, la seconda serata di Italia 1 alle ore 23:40, prevede la messa in onda della commedia del 2006 dal titolo Olé. Si tratta di un progetto cinematografico prodotto da Medusa Film e diretto da Carlo Vanzina, maestro della commedia all’italiana insieme ai fratelli Stefano ed Enrico, che hanno fatto a loro modo la storia del cinema “trash” con la scoperta del grande Diego Abatantuono e la realizzazione di cult come Sapore di mare e Vacanze di Natale (entrambi del 1983).

La colonna sonora di Olé è di rilievo perché composta da Andrea Guerra, figlio del poeta Tonino Guerra e autore delle musiche di molti film importanti, tra cui il brano Gocce di memoria, per Giorgia, parte de La finestra di fronte di Ferzan Özpetek che gli è valso un Nastro d’Argento e un David di Donatello.

I protagonisti del film sono Vincenzo Salemme e Massimo Boldi. Salemme è un attore poliedrico che spazia dal dramma alla commedia, grazie alla sua esperienza teatrale che lo ha visto a lungo militare nella compagnia di Eduardo De Filippo.

Olé è il film che ha inaugurato la collaborazione con Carlo Vanzina che è proseguita con molte altre produzioni, come La vita è una cosa meravigliosa (2010) ed Ex – Amici come prima (2011). Boldi vanta invece una partnership veterana con il regista, iniziata nel 1982 con Eccezzziunale… veramente e terminata con questo film che rappresenta anche l’unico in cui i due attori hanno lavorato insieme. Nel resto del cast troviamo: Enzo Salvi, Natalia Estrada, Francesca Lodo, Armando De Razza e Brigitta Boccoli. Menzione speciale per la partecipazione della musa di Ridley Scott e Quentin Tarantino: Daryl Hannah.

La trama del film Olé: galeotta fu la Spagna

Olé ruota attorno ai due protagonisti, ovvero Archimede Formigoni e Salvatore Rondinella, due professori di liceo il cui rapporto non è dei migliori, a causa di una disputa sentimentale: entrambi sono innamorati di un’ex collega, l’insegnante di disegno Margherita.

Nonostante non si sopportino, i due dovranno accompagnare una classe della scuola per una gita la cui destinazione è la Spagna.

La classe e i professori faranno la conoscenza di altre scolaresche e nasceranno nuovi amori, per i quali Archimede e Salvatore entreranno nuovamente in competizione. Tuttavia, la Spagna sarà un’occasione per ricucire i rapporti e trovare l’anima gemella per trovare finalmente un equilibrio e la felicità di tutti.