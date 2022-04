Olen Horodetskyy vs Giorgio Bianchi “Lei è filorusso!”/ La replica: “Ti denuncio”

Durante la puntata di ieri del programma di Rete 4, Zona Bianca, è andato in scena uno scontro molto acceso fra il giornalista Giorgio Bianchi, inviato speciale di Visione Tv, e Olen Horodetskyy, presidente dell’associazione Cristiana ucraini in Italia. Giorgio Bianchi stava discutendo con una giornalista ucraina che l’accusava con tali parole: “Bianchi dice che va dappertutto, deve andare a Bucha e vedere con i suoi occhi, sentire l’odore della decomposizione dei corpi, delle donne, incredibile”. A quel punto lo stesso giornalista ha replicato: “Se il suo Paese mi facesse entrare… la signora mi ha interrotto, abbiate pazienza, io a Bucha ci andrei volentieri – ha ribadito – se il suo paese mi facesse entrare”.

Quindi la giornalista ha replicato: “L’Ucraina è aperta, lei deve andare e vedere”, ma Giorgio Bianchi non ci sta: “No, no io sono sulla lista nera signora, lei non è informata”. A quel punto è intervenuto anche Olen Horodetskyy, che ha alzato i toni e scaldato l’atmosfera: “Per i propagandisti russi l’ucraina è non un paese aperto e lei è un propagandista filorusso. Da otto anni – ha proseguito – lei non fa altro che propaganda”.

OLEN HORODETSKYY VS GIORGIO BIANCHI, VOLANO PAROLE GROSSE A ZONA BIANCA

Quindi ha aggiunto: “A Donetsk non ci sono giornalisti indipendenti, non ci sono giornalisti che si rispettano perchp non si può dire la verità, si deve solo dire solo cose che piacciono ai russi, che gli ucraini sono nazisti”. Pronta la controreplica di Giorgio Bianchi che ha minacciato azioni legali: “Innanzitutto – ha spiegato rivolgendosi al suo interlocutore, così come si può vedere dal video che trovate poco più sotto – lei sarà denunciato per diffamazione, lei sarà denunciato per diffamazione, ma chi lo stabilisce, lo stabilisce lei (domanda riferendosi ai giornalisti filorussi ndr)?”.

“Giuseppe mi concedi un minuto – aggiunge Giorgio Bianchi rivolgendosi a Brindisi, il conduttore di Zona Bianca – io ho qui nel mio paese un signore che fa propaganda ucraina e non so per quale motivo”. Quindi Olen Horodetskyy ha chiosato: “Per il motivo che il mio paese è invaso dagli amici suoi”.

"Chi sta a Donetsk non può dire la verità"

A #ZonaBianca il confronto tra @Giorgioaki e @OHorodetskyy sulla libertà d'informazione nel Donbass. pic.twitter.com/nwUzDX1Zml — Zona Bianca (@zona_bianca) April 10, 2022













