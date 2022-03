Olena Kurkina/ “Io, crescita in Ucraina da famiglia russa: stop ai bombardamenti”

Una storia toccante quella di Olena Kurkina, musicista che ha suonato anche al Festival di Sanremo. La giovane artista è stata ospite di Oggi è un altro giorno e ha raccontato la sua storia, lei cresciuta in Ucraina con padre di nazionalità russa: «Mio padre con la sua famiglia è venuta in Ucraina quando era piccola. Hanno vissuto nella regione del Donbass, che adesso è occupata».

Specializzata nello studio della “domra”, il corrispettivo etnico del mandolino italiano, Olena Kurkina ha chiesto uno stop a questa guerra tra Russia e Ucraina, ricordando le sofferenze vissute dai suoi familiari, ancora presenti a Kiev e dintorni: «Io sono un’ucraina di lingua russa. Io sono dalla parte dell’Ucraina, della gente che sta soffrendo per questa guerra. La mia famiglia parla russo a casa, io vivo in Italia da 18 anni, ma sono ucraina a tutti gli effetti. La mia famiglia vive lì, mia sorella con sua figlia anche. I miei genitori sono vicino a Dnipro, mia sorella viveva a Kiev ma ha dovuto lasciare la città e si è spostata a Ovest».

Olena Kurkina a Oggi è un altro giorno

Nel corso del suo intervento, Olena Kurkina ha ribadito la sua paura per familiari, amici e in generale per il popolo ucraino: «Sono molto preoccupata. Li sento tutti i giorni, sento anche i miei amici che sono in Ucraina. Alcuni sono scappati in Polonia, altri se ne sono andati in altre zone del Paese. La mia speranza è che si fermi questo incubo. Bisogna fermare i bombardamenti». Olena Kurkina ha poi parlato della sua amicizia con una artista russa: «Ho un’amica russa, ci siamo viste l’altro ieri e abbiamo pianto. Non abbiamo mai messo in discussione le nostre nazionalità. Lei è una cantante e faremo un concerto domani per fare vedere che non possiamo dividerci, non ci può essere una guerra tra questi due Paesi».

