Olena Zelenska, moglie presidente Zelensky/ Chi è la First Lady ucraina

Prosegue la resistenza del popolo ucraino contro la Russia, che ha invaso il Paese ormai sei giorni fa. Il presidente Zelensky continua a sostenere la nazione, sui social e non. Come lui, anche la moglie Olena Zelenska, di 44 anni, ha scelto di restare in Ucraina, Paese dove è nata e cresciuta. La donna ha deciso di restare al suo fianco insieme ai due figli Aleksandra, di 17 anni, e Kiril, di 9. I tre hanno trovato rifugio in una località segreta. Da lì, la First Lady continua a sostenere il suo popolo attraverso i social.

Come lo stesso Zelensky, infatti, Olena Zelenska non ha smesso neppure per un istante di far sentire la sua vicinanza al popolo ucraino. Su Instagram, dove conta 2 milioni di followers, la First Lady pubblica di continuo foto e racconti della guerra, e non smette di incitare gli ucraini nella resistenza. Sui social, ci mette spesso la faccia, come si vede in numerosi video: “Sono Olena Zelensky, sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin”, si vede in uno dei suoi post più recenti. In un altro, Olena scrive: “Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l’Ucraina”.

Olena Zelenka, chi è la First Lady ucraina

Olena Zelenska non ha fatto mancare neppure l’appoggio ai combattenti ucraini: “Miei cari ucraini! Vi guardo tutti. In tv, per strada, su Internet. Vedo i vostri post e video. E sapete una cosa? Siete incredibili! Sono orgogliosa di vivere con voi nello stesso Paese!”. Una guerra che dunque si combatte nelle città, ma che vede anche un forte impegno sui social dei principali protagonisti.

Cosa sappiamo di Olena? La First Lady ucraina è nata nel 1978 a Kryvyi Rih, una città a 130 km a sud-ovest di Dnipro. La donna ha studiato architettura all’università, per poi cambiare la sua specializzazione in sceneggiatura. Proprio all’università ha conosciuto Volodmymr, all’epoca studente di giurisprudenza. Olena è co-fondatrice di casa di produzione chiamata Studio Kvartal 95. È sua la firma di diversi spettacoli e film celebri in Ucraina. Nel 2019, la donna aveva dichiarato: “Preferisco stare dietro le quinte. Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell’ombra. Non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio carattere. Ma al momento opportuno so quando intervenire, in particolare per attirare l’attenzione del pubblico su questioni sociali importanti”.

