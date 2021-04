Olesya non è Denise Pipitone, i russi “Ci scusiamo”/ Avvocato “All’inferno e ritorno”

Olesya, la ragazza russa divenuta famosissima in Italia nell’ultima settimana, non è Denise Pipitone. A confermarlo è stato il test del gruppo sanguigno, così come emerso ieri sera dalla tv russa che sta trattando da giorni il caso e che ha confrontato il sangue di Olesya con quello di Denise. Niente da fare quindi, nonostante le incredibili somiglianze fisiche, la giovane russa non è la bimba sparita da Mazara del Vallo dal 2004, che la mamma Piera Maggio sta cercando da 17 anni.

Federica Sciarelli/ "Ho pensato di lasciare Chi l'ha visto?, troppo dolore"

Ad approfondire la questione è stata la trasmissione di Rai Tre, Chi l’ha visto? che ha ospitato l’avvocato della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, nonché il conduttore della trasmissione russa di cui sopra, che ha mandato un videomessaggio di scuse: “Voglio scusarmi con i genitori di Denise – le parole del giovane presentatore russo – per aver dovuto aspettare. Spiego come è successo: non ci aspettavamo assolutamente che Olesya potesse essere al centro di tanta attenzione in tutta Italia. Si è presentata al nostro programma fiduciosa in cerca di sua madre, fiduciosa che si trovasse da qualche parte in Russia o Ucraina. Dopo la prima trasmissione abbiamo ricevuto molte chiamate dai nostri telespettatori anche da regioni remote del nostro paese. per tutto questo tempo il nostro team ha viaggiato in diverse città raccogliendo informazioni, diverse famiglie erano assolutamente sicure che Olesya fosse una loro parente, stavamo aspettando i risultati del test del dna e il ritorno di Olesya a Mosca per poter continuare la ricerca”.

Ricky Tognazzi vs Federica Sciarelli/ Caso Piera Maggio "per 1 punto di share..."

OLESYA NON E’ DENISE PIPITONE: “NON VOLEVAMO FERIRE I SENTIMENTO DI NESSUNO”

E ancora: “Non abbiamo il diritto di divulgare informazioni riservate senza il permesso di Olesya. non appena tornata ha acconsentito a fare subito l’esame del gruppo sanguigno come richiesto dal rappresentante della signora Maggio, ed è ritornata nel nostro studio dove ha parlato con l’avvocato della famiglia: è stato il primo a conoscere i risultati. Oltre a questo test – ha precisato il conduttore – il materiale genetico è stato confrontato anche con altre madri che hanno riconosciuto Olesyia nella loro figlia e anche loro conoscono già i risultati. Non volevamo in alcun modo ferire i sentimenti di nessuno – ha concluso – abbiamo fatto confronti con le famiglie che a loro volta hanno riconosciuto Olesya come loro parente ed è importante per loro conoscere la verità non meno di quanto lo sia per una madre italiana. Tutte le decisioni vengono prese da Olesya e dai suoi rappresentanti legali”. L’avvocato di Piera Maggio ha commentato: “Si era creata veramente una questione complicata a livello nazionale e internazionale. Attendere le rogatorie sarebbe stato complicato a questo punto della situazione, abbiamo pensato di contattare direttamente l’avvocato di Olesya per arrivare ad un accordo”. Frazzitta ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto un giro all’inferno e siamo tornati: mettere in uno show bambini rapiti e genitori di bambini rapiti come se fosse una specie di reality o di gioco su uno dei crimini più terribili, quelli contro i bambini. Noi – ha concluso – abbiamo voluto sempre salvaguardare Piera Maggio, non si sarebbe mai sottoposta a nessun tipo di controllo di questo genere”, facendo riferimento al test del dna in diretta su Olesya e le madri presunte.

LEGGI ANCHE:

Olesya Rostov, chi è: ragazza russa che ricorda a Denise Pipitone/ La storia:"Anche lei rapita da zingara"

© RIPRODUZIONE RISERVATA