Olesya Skoryk, chi è?/ La giovane arpista ucraina ospite su Rai 1

Olesya Skoryk è una giovanissima musicista ucraina. Nata il 4 gennaio 2011, Olesya suona l’arpa e ha studiato presso il Kharkiv state musical lyceum. Nel 2019 ha vinto l’International Harp Competition “Glowing Harp”, seconda edizione, classificandosi al primo posto a pari merito con la connazionale Angelina Saiko. “Glowing Harp” è un progetto internazionale di arpa, nato da un’idea di Larisa Klievtsova e Veronika Lemishenko. Ad aprile dello scorso anno Olesya ha conseguito il diploma, suonando: “Notturne” di S. McDonald, Menuet di B. Andres e “Batterflies” di V. Tikhonova.

Oggi, venerdì 13 maggio, Olesya Skoryk sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” in onda dalle 14.00 su Rai 1. Molto probabilmente la giovane musicista si esibirà suonando l’arpa. Sulla giovane musicista, 11 anni, non si hanno molte notizie e anche sui social non ci sono informazioni su di lei, vista anche la giovane età, ma sicuramente la sua partecipazione al programma pomeridiano di Rai 1 permetterà al pubblico di conoscerla meglio e di scoprire il suo talento.

