Olga Dell’Aquila, moglie di Telemaco/ Attacco a Guenda Goria: “Stai lontana da lui!”

Guenda Goria non sarebbe del tutto ‘libera’ dal punto di vista sentimentale. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 avrebbe infatti avuto, prima di entrare nella Casa, una storia con Telemaco, un ragazzo più grande conosciuto “durante una vacanza che lei ha fatto al Coral Bay pochi mesi prima del Grande Fratello Vip, lui lavorava lì. Aveva una famiglia e si è lasciato con la moglie.”, come annunciato da Gabriele Parpiglia. Ma sarebbe stata proprio la moglie di tale Telemaco, Olga Dell’Aquila, a lanciare un appello per la figlia di Maria Teresa Ruta. “So che lui e Guenda erano a Milano prima che lei entrasse nella “Casa”, ma non mi arrendo. Telemaco e io siamo una famiglia, abbiamo un figlio”, ha detto la donna, come riporta su Instagram “Giornalettismo”.

Guenda Goria, la moglie di Telemaco pronta a svelare tutto!

All’interno della rubrica “Chicche di Gossip” di Gabriele Parpiglia, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri di oggi arriverà la testimonianza della moglie di Telemaco, Olga Dell’Aquila. Secondo quanto ha rivelato dal giornalista “Telemaco aveva una famiglia e si è lasciato con la moglie. Non so chi abbia lasciato chi. Non si sa perché resta nell’ombra, non ha mai parlato di lui”. Secondo quanto anticipa Giornalettismo sembra che nella puntata di oggi di Casa Chi sentiremo parlare la moglie del presunto uomo di Guenda Goria lanciando così una clamorosa esclusiva all’interno della rubrica ‘Chicche di Gossip’ che potrebbe poi sbarcare nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare, sembra che andrà in onda la testimonianza di Olga Dell’Aquila, moglie di Telemaco “che ha scoperto la situazione dopo lo scoop, lanciato proprio da ‘Casa Chi’, sulla liaison tra la figlia di Maria Teresa Ruta e il marito. So che lui e Guenda erano a Milano prima che lei entrasse nella Casa, ma non mi arrendo. Telemaco e io siamo una famiglia, abbiamo un figlio’’. Cos’altro verrà a galla?



