Olga e Mafaldo, genitori di Orietta Berti/ Il trauma della morte del padre

Genitori Orietta Berti: l’infanzia con mamma Olga e papà Mafaldo

Orietta Berti è nata nel 1943 a Cavriago. “La vita in paese scorreva proprio come in “Don Camillo e Peppone”. Comunisti e democristiani che si beccavano continuamente. Figlia unica di due genitori non più giovanissimi, sono sempre stata circondata da tanto affetto”, ha raccontato la cantante a Il Resto del Carlino. Mamma Olga era una militante del Pc, il papà Mafaldo – “il nome di una donna, lo chiamarono come la sua sorellina che era morta” – era molto cattolico: “Con lei andavo ai comizi, reggendo la bandiera rossa. Con lui andavo a tutte le messe e alle processioni”.

Orietta Berti "Ho sofferto molto dopo la morte di Luigi Tenco"/ "Tutti mi evitavano"

Il padre era un tenore e avrebbe tanto voluto cantare, non riuscendoci aveva riversato tutte le sue aspettative sulla figlia: “Sono diventata cantante per amore di mio padre, grande appassionato di musica. Era lui che mi portava ai primi concorsi”.

Orietta Berti: l’improvvisa morte del padre

Il padre di Orietta Berti è morto tragicamente in un incidente stradale quando la cantante non aveva ancora 20 anni: “Perdetti mio padre a 18 anni, travolto mentre in bicicletta era andato all’edicola a prendere il giornale. Un trauma che mi tiene ancora sveglia di notte. Non dormo mai più di 2 o 3 ore per notte”, ha confessato Orietta nel salotto di Domenica In.

Malattia Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ "Un brutto glaucoma"

Dopo la morte del padre è stato tutto molto complicato per Orietta Berti, in casa erano rimaste solo tre donne: “Sei mesi prima era morto mio zio, in casa rimanemmo tre donne sole: io, mamma e la nonna paterna… È stata molto dura…”, ha svelato al settimanale Mio. Su Il Resto del Carlino la Berti ha comunque fatto un bilancio molto positivo della sua vita: “Sono felice di come mi sono andate le cose. Certo, non è stato tutto rose e fiori. Ho vissuto anch’io drammi terribili e ho perso affetti importantissimi. Ma sono stata anche molto fortunata“.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti, tumore al seno/ "Mia madre è morta per questa malattia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA