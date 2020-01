Olga Fernando che fine ha fatto?/ C’è posta per te, interprete non c’è: bufera social

Che fine ha fatto Olga Fernando? Se lo sono chiesti i telespettatori di C’è posta per te. Il tanto atteso programma di Maria De Filippi è tornato su Canale 5 a far compagnia il sabato sera, ma per l’intervista all’ospite internazionale non c’era la celebre interprete. La presenza di Olga Fernando era scontata per coloro che seguono la trasmissione. Da Orlando Bloom a Patrick Dempsey, passando per Chris Hemsworth ed Ellen Pompeo… Sono tanti i personaggi dello showbiz internazionale che Maria De Filippi ha ospitato nei suoi programmi. E la presenza di Olga Fernando al loro fianco per le traduzioni in tempo reale era diventato ormai una sorta di “appuntamento” atteso per i telespettatori. E invece oggi la prima storia, come sempre dedicata ad un regalo, è stata “orfana” dell’interprete più amata dagli italiani. Sui social sono serpeggiati un po’ di malumori, ma soprattutto gli interrogativi.

OLGA FERNANDO ASSENTE A C’È POSTA PER TE: BUFERA SOCIAL

Maria De Filippi invita Johnny Depp a C’è posta per te, ma quando l’attore è entrato in studio sui social è scoppiato il putiferio. Dietro di lui non c’era Olga Fernando, che è stata sostituita da un interprete non presente in studio. A lui dunque il compito di facilitare la comunicazione tra Johnny Depp, la conduttrice e il pubblico, oltre che ovviamente i protagonisti della storia per la quale è stato invitato. In effetti i primi momenti di smarrimento sono cominciati quando Maria De Filippi ha accolto Johnny Depp parlandogli senza problemi. Poi un’inquadratura ha svelato un auricolare, quindi si è udita una voce maschile che traduceva le dichiarazioni della star di Hollywood. Una presa di coscienza rapida quanto la nascita della “bufera” sui social. Infatti il nome di Olga Fernando è entrato subito tra i trend topic di Twitter, cominciando a scalare la classifica. Ora i telespettatori si aspettano notizie e soprattutto rassicurazioni.

