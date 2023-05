Olga Plachina, chi è la moglie di Aldo Montano/ Il primo incontro, i figli e la polemica social

Aldo Montano, tra sport e reality show: il primo incontro con la moglie Olga Plachina

Il mondo dello spettacolo ha insegnato nel tempo come possa accogliere con facilità personalità che appartengono anche a settori piuttosto lontani, come lo sport. Un esempio eloquente è rappresentato da Aldo Montano, pluripremiato campione olimpionico che soprattutto negli ultimi anni non ha disdegnato alcune importanti occasioni televisive. Il campione di scherma, dopo il Grande Fratello Vip, è pronto a cimentarsi – seppur come ospite – con l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi.

Al di là dei successi sportivi e soprattutto per via della sempre maggiore esposizione come personaggio televisivo, l’interesse verso Aldo Montano è cresciuto anche in riferimento alla sua vita sentimentale e privata. Lo schermidore è legato da diversi anni ad Olga Plachina; classe 1997 e di origini russe, condivide con suo marito la passione per lo sport e principalmente nell’ambito dell’atletica. La moglie di Aldo Montano vanta anche un’importante carriera come modella; a ridosso del 2015, ha avuto modo di primeggiare in diversi concorsi di bellezza, tra cui: Miss Sport e Miss Best Model.

Aldo Montano e Olga Plachina: la nascita dei due figli Olimpia e Mario Jr. e la polemica social

Come anticipato, Olga Plachina – moglie di Aldo Montano – vanta una carriera altrettanto prestigiosa seppur non al pari del marito dal punto di vista del palmarès. in ambito agonistico l’atleta si è laureata più volte campionessa nella corsa da 400 metri. Entrando nel merito della genesi e realtà sentimentale con lo sciabolatore, la loro relazione è iniziata quasi 10 anni fa, suggellata nel 2016 dal grande passo del matrimonio. Il primo incontro pare sia avvenuto nel 2014 grazie all’occasione sportiva dei Giochi Olimpici di Soci.

Prima di conoscere e legarsi sentimentalmente ad Olga Plachina, Aldo Montano era reduce dalla storia con Antonella Mosetti. Con la showgirl la relazione era stata piuttosto longeva ma diverso tempo prima dell’incontro con l’atleta i due avevano deciso di prendere strade diverse. L’amore tra lo schermidore e la campionessa è stato impreziosito negli anni non solo dal grande passo del matrimonio, ma anche dall’allargamento della famiglia. Insieme hanno infatti dato alla luce prima Olimpia e poi Mario Jr. : la prima nata poco dopo il matrimonio, l’ultimo arrivato ha invece visto la luce nell’autunno del 2021. Lo scorso anno Olga è finita al centro della polemica per una dichiarazione sulla Russia e su Putin. La sportiva, che ha origini russe, ha dichiarato: “Sono una ragazza russa e lo dico che sono fiera di essere russa, mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime! Il mio Stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice!”











