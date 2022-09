Olga Plachina, chi è la moglie di Aldo Montano/ “Quando ci siamo conosciuti…”

Olga Plachina, chi è la moglie di Aldo Montano: il loro primo incontro e…

Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano. Olga Plachina è un’atleta e modella russa molto conosciuta nel suo Paese. Biondissima e bellissima, nel 2015 ha vinto i concorsi di bellezza Miss Sport e Miss Best Model. A livello sportivo, Olga Plachina è campionessa nella corsa 400 metri. Sposata con lo sciabolatore Aldo Montano da agosto 2016, la modella e atleta è già mamma di due bellissimi bambini. Olga Plachina e Aldo Montano si sono conosciuti nel 2014 grazie ad un’amicizia in comune in occasione dei Giochi Olimpici di Soči. All’epoca Montano era reduce dalla fine della relazione con la showgirl Antonella Mosetti, alla quale è stato sentimentalmente legato per diversi anni. Tra la modella russa e lo schermidore è stato subito amore e i due sono convolati a nozze appena due anni dopo in Siberia, con una cerimonia riservata a pochi amici e parenti.

Dalla loro unione sono nati due figli, Olympia, un nome importante in onore della passione condivisa dai genitori per lo sport. Aldo Montano, infatti, è medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004.Qualche mese fa la famiglia, felice più che mai, si è allargata con l’arrivo del secondo figlio Mario Jr. Aldo Montano e Olga Plachina hanno 17 anni di differenza. Lo schermitore ha ammesso pubblicamente in diverse occasioni di essere molto geloso di sua moglie e di esser dovuto spesso partire all’improvviso per Mosca per “riacciuffarla” e riportarla a casa. I due sembrano inseparabili.

Olga Plachina criticata per l’appoggio a Putin, cosa è successo?

Olga Plachina di recente ha scatenato una bufera mediatica. Il 20 marzo, sul profilo Instagram di Olga Plachina compare un post sulla guerra russo-ucraina. Va specificato che non si tratta di un post spontaneo ma di un commento a una follower: a infuocare gli animi è la dichiarazione esplicita di Olga Plachina, che afferma con orgoglio di amare sia Putin sia i regimi russi perché le hanno consentito di crescere come una ragazza sana e felice. Olga afferma che sulla vicenda della guerra russo-ucraina nessuno sa davvero la verità, perché ognuna delle parti coinvolte fa propaganda, a seconda dei propri interessi: “Mi dispiace per quello che sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Dispiace che danno torto al 1000% ai russi. Ma non c’è fiamma senza fuoco”.

La moglie di Aldo Montano conclude il post sperando che le sue parole non siano travisate e di non essere dunque, considerata a favore della guerra, che è fonte di grande dispiacere, perché anche lei ha parenti che vivono in Russia e che soffrono a causa del dilagante conflitto. Il post scatena una bufera. Il 21 marzo la maggior parte dei quotidiani nazionali riporta la notizia. Lo stesso giorno, Olga Plachina disattiva commenti e insulti. Il 22 marzo il post viene rimosso. Lo stesso giorno, Aldo Montano rilascia un’intervista a Il Corriere della Sera, in difesa della moglie, ammettendo che in casa, sulla vicenda, ci sono confronti accesi, ma che tutto resta entro i limiti di un sano confronto di idee.











