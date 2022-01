Olga Plachina, Olimpia e Mario Montano, moglie e figli Aldo Montano/ La passione per lo sport

I telespettatori del “Grande Fratello Vip” hanno avuto modo di conoscere Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, che è intervenuta nella Casa per fare una sorpresa al compagno. La sua presenza discreta e i loro sguardi innamorati hanno conquistato il pubblico e hanno spinto inevitabilmente a fare un confronto con la situazione vissuta da Alex Belli e Delia Duran, con cui lo sportivo non ha instaurato un grande rapporto. Zero teatrini e solo la voglia di dare sostegno all’uomo nel corso della sua esperienza nel reality. Proprio per questo la decisione dello schermidore di abbandonare in anticipo il programma per non stare lontano a lungo dalla sua famiglia è stata apprezzata da molti.

Aldo Montano/ "Katia vs Lulù al GF Vip? Ricciarelli prepotente, ci sta marciando su"

A scatenare apprezzamenti positivi nei confronti della coppia c’è anche il modo con cui i due si sono conosciuti e innamorati, all’insegna della più assoluta naturalezza. A unirli c’è anche la passione per lo sport: lei, infatti, è campionessa nei 400 metri a ostacoli.

Olga Plachina, Olimpia e Mario Montano: i grandi amori di Aldo

Aldo Montano e Olga Plachina hanno 16 anni di differenza, ma questo non ha influito minimamente sulla solidità del loro rapporto. Il primo incontro tra i due risale al 2014, in occasione dei Giochi Invernali di Sochi (Russia), dove la ragazza si trovava per assistere alla gara di un’amica. La russa aveva inizialemente capito l’interesse che lo sportivo aveva per lei, ma si è fatta desiderare per un mese, periodo in cui non ha avuto alcun contatto con lui. Questa scelta però si è rivelata determinante e ha fatto capire all’ex “gieffino” cosa provasse per lei.

Aldo Montano dolce dedica a Manuel Bortuzzo/ "Hai aperto il mio cuore, grazie piccolo grande uomo"

“Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato – ha raccontato Montano -. Poi via di messaggino fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme”. Da lì i due hanno capito i sentimenti reciproci che provavano l’uno per l’altra e non si sono più separati. E l’arrivo di Olimpia, la loro bambina di quattro anni, e di Mario, nato pochi mesi fa, sono la dimostrazione più bella del rapporto che li lega.

LEGGI ANCHE:

Aldo Montano/ Scontro con Alex Belli? "Inevitabile, con lui tutto troppo pittoresco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA