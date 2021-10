Olga Plachina, Olympia e Mario Jr: moglie e figli Aldo Montano/ “Vita stravolta!”

La vita di Aldo Montano, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, da circa 5 anni ha subito una svolta clamorosa, soprattutto sul piano privato. Il campione di scherma, infatti, dal 2016 ha vissuto una serie di emozioni che gli hanno letteralmente cambiato la vita, ed il merito è stato in particolar modo di una donna, Olga Plachina. Atleta russa di 19 anni più giovane, Olga è anche la sua compagna di vita e madre dei suoi due bambini, Olympia e Mario Jr.

Aldo e Olga si sono sposati nel 2016 dopo essersi conosciuti grazie ad un amico comune e l’anno successivo sono diventati genitori della piccola Olympia. Poco dopo le nozze, il campione di scherma aveva rilasciato un’intervista ripresa da SkyTg24 nella quale dichiarava: “Non sono mai stato un campione del mondo in amore, ma spero, a 38 anni, di aver raggiunto la serenità”. E quella serenità, a quanto pare, sarebbe ulteriormente aumentata negli anni a venire, quando ha potuto vivere a pieno le gioie della paternità che lui aveva preannunciato come “la cosa più naturale del mondo”.

Olga Plachina, Olympia e Mario Jr: la famiglia di Aldo Montano

Di recente Olga Plachina ha reso Aldo Montano padre per la seconda volta: lo scorso 29 marzo è infatti nato il piccolo Mario Jr. Una nascita che ha avuto un significato ancora più importante dal momento che il secondogenito è venuto al mondo in uno dei periodi più difficili, quello della pandemia che ha coinvolto il mondo intero. A distanza di tre anni dalla nascita di Olympia – il cui nome è legato proprio alla professione dei due genitori -, dunque, la famiglia si è ulteriormente allargata con l’arrivo di Mario, al quale è stato dato il nome del nonno paterno.

Per Olga la seconda non è stata una gravidanza semplicissima in quanto sia lei che Aldo sono risultati positivi al Covid manifestando tutti i fastidiosi sintomi del virus, tra cui febbre e tosse. Fortunatamente non ci sono state delle complicazioni per nessuno di loro e neppure per il piccolo Mario, a proposito del quale sempre Aldo, poco prima della nascita aveva detto: “La nostra prima figlia Olympia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta!”. E così è stato!



