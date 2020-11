Olga Vais, ex moglie Telemaco/ “Voglio salvare la famiglia”, ma Guenda Goria…

Olga Vais è la ex moglie di Telemaco, il fidanzato di Guenda Goria con cui la storia però è già naufragata. La donna non è una personaggio famoso, ma il suo nome è balzato alla ribalta con la partecipazione della figlia di Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Proprio nella casa Guenda Goria ha parlato della relazione con Telemaco inconsapevole che, fuori dalla casa, si parlava di questa relazione visto che la ex moglie Olga ha rilasciato alla stampa delle dichiarazioni molto chiare. “Io amo Telemaco e voglio salvare la nostra famiglia. So che lui e Guenda erano a Milano prima che lei entrasse nella “Casa”, ma non mi arrendo. Telemaco e io siamo una famiglia, abbiamo un figlio” – ha detto Olga, la donna sposata da diversi anni con Telemaco. Un amore importante suggellato anche dalla nascita di due figli. Anche Telemaco parlando della sua relazione con Guenda Goria ha dichiarato: ““io tecnicamente sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme”.

Olga Vais, ex moglie di Telemaco e il triangolo con Guenda Goria

Telemaco sulla conoscenza con Guenda Goria ha precisato: “l’ho conosciuta a un aperitivo il 18 dicembre 2019. L’ho ritrovata a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. Sono venuto poi a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm. Era marzo. E siccome Guenda voleva scappare a causa del Coronavirus, dal suo appartamento milanese, delizioso ma senza giardino e balcone, ha deciso di raggiungermi al Domina Coral Bay di Sharm, dove è rimasta per cinque mesi”. Come stanno oggi le cose? Nelle ultime settimane la storia fra Guenda e Telemaco è naufragata e c’è chi parla di un ritorno di fiamma fra l’uomo e l’ex moglie che si sarebbero ritrovati a Sharm El Shaik. E’ davvero così? Ricordiamo che Guenda nella casa aveva dichiarato: “Telemaco è separato, non vive più con la moglie legale dal 1 gennaio. Ci sono carte scritte. Ci sono donne che amano mettersi in mostra. Io sono una persona pulita. A questa donna ho detto: “Se volete riprovare riprovateci”, visto che la nostra era un’amicizia. A questo punto invito lui a fare quello che è giusto che faccia, a intervenire. Mi sono presa cura di lui e tante donne vorrebbero che l’uomo che lasciano resti da solo. So che lui verrà a bussare alla mia porta. So che starà male per questa cosa, non ama l’esposizione”.



