Oliha vs De Novellis/ Boxe, streaming video e diretta Rai: orario e vincitore

Grande boxe stasera da Asti con la diretta di Oliha vs De Novellis, match che al Pala San Quirico della città piemontese metterà in palio il titolo italiano dei pesi medi, con la ottima notizia della copertura televisiva che sarà garantita in chiaro dalla Rai. Diciamo allora subito che l’appuntamento con Oliha vs De Novellis sarà indicativamente attorno alle ore 23.00, al culmine cioè di un programma decisamente interessante che ci regalerà davvero una serata di grande boxe in quel di Asti. Infatti, prima di Oliha vs De Novellis, salirà sul ring fra gli altri pure Domenico Valentino, campione mondiale dilettanti 2009, che sfiderà il diciottenne nicaraguense Amilkar Maradiaga (8-5-1). Gianluca Picardi (7-0), fratello minore di Vincenzo, avrà invece come rivale il serbo Nikola Vlajkov (5-3-1). Da seguire anche il match del peso gallo Cristian Zara (3-0) che sarà opposto all’altro serbo Rade Joksimovic (1-1). Completeranno il programma Hassan Nourdine (10-5) vs Bogdan Draskovic (3-2) nei pesi leggeri, Joshua Nmomah (8-0) vs Alberto Rizzi (1-2-1) nei medi e Juan Fernando Vargas (2-0) vs Jorge Ortiz (7-70-5) nei supermedi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH OLIHA VS DE NOVELLIS

Il match di boxe Oliha vs De Novellis sarà trasmesso in diretta tv: eccellente notizia per tutti gli appassionati di pugilato, infatti il match clou della serata di Asti sarà visibile alle ore 23.00 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), con la telecronaca di Davide Novelli. Per chi non potesse mettersi questa sera davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video che sarà garantita gratuitamente per tutti tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

I PROTAGONISTI, OLIHA E DE NOVELLIS

Dopo il contorno che abbiamo descritto, si arriverà finalmente al momento di Oliha vs De Novellis. Il match di Asti metterà dunque in palio il titolo tricolore dei pesi medi, che attualmente è vacante, fra il beniamino locale di 21 anni Etinosa “El Chapo” Oliha (10-0-0) e il campano Carlo De Novellis (7-3-1). Per Etinosa Oliha è la prima occasione tricolore, ben meritata dal momento finora nella sua carriera da professionista ha vinto dieci match su dieci, mentre Carlo De Novellis ha fatto un tentativo nel 2008 contro Signani per il titolo ‘ad interim’, e quella è stata una delle sue tre sconfitte in una carriera ormai longeva. Oliha è reduce dall’esperienza in America, a Las Vegas, dove nel dicembre scorso ha fatto da sparring partner all’ex campione dei supermedi e dei mediomassimi Badou Jack, che si stava preparando alla sfida iridata contro il canadese Jean Pascal.



