Olimpia e Ascanio, genitori di Barù/ “Si sono separati quando avevo 4 anni”

Chi sono Olimpia e Ascanio, i genitori di Barù?

Olimpia Gaetani dell’Aquila e Ascanio sono i genitori di Gherardo “Barù” Gaetani, finalisti del Grande Fratello Vip. Barù, che aveva solo 4 anni quando i genitori si sono separati, è cresciuto con mamma Olimpia: “Ha fatto tutto per me, avevo un’ottima relazione con mio padre ma ovviamente non era un punto fisso nella mia vita”, ha detto il nobile toscano dentro la casa del GF Vip. A dargli il soprannome “Barù”, è stato proprio il padre: “Quando sono nato, prematuro di due settimane, pesavo quasi 5 kg. A mia mamma hanno fatto il cesareo e mio padre mi ha visto e ha detto “questo è un barù” indicando una nuova specie”. Olimpia Gaetani dell’Aquila è la figlia di Costanza Della Gherardesca, scomparsa lo scorso 5 febbraio, e del conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila Caetani, deceduto nel 2011. Olimpia, classe 1959, ha due fratelli: Filippo, nato nel 1964, e Costantino Della Gheradesca, nato nel 1977 dalla relazione della madre Costanza con Alvin Verecondi Scortecci.

Alex Belli e Soleil Sorge, ballo in coppia Gf Vip/ Delia Duran gelosa della "Chimica"

Barù: il rapporto con i genitori

“Sono cresciuto in due ambienti totalmente diversi: il lato di mio padre, veniva da una famiglia umile di operai, invece mia madre di aristocratici”, ha raccontato Barù dentro la casa del Grande Fratello Vip. Barù ha studiato insieme allo zio Costantino della Gherardesca, poco più grande di lui, in un collegio in Svizzera. Nel 1995 si è trasferito negli Stati Uniti insieme alla mamma a Lake Tahoe, tra il Nevada e la California. Parlando del padre, qualche settimana fa su Canale 5, Barù ha detto: “Mio padre faceva di tutto, era un uomo dai molti talenti. Giocava a calcio da piccolo, ha fatto l’attore, era un bravissimo artista. Ha fatto qualsiasi lavoro immaginabile. Gli assomiglio: sappiamo fare tutto, poi non facciamo nulla”.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran e il rapporto con il padre/ "Mi piacerebbe avere un rapporto con lui"Alex Belli sposa Delia Duran? Dichiarazione d'amore dal Gf vip 2022/ Bigliettino 'clandestino' svela che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA