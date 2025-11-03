A Storie di sera il caso dei fidanzati di Policoro: ospite la mamma di Luca, Olimpia Fuina Orioli, che 40 anni dopo chiede ancora giustizia

Per parlare ancora una volta – come ormai fa quasi ininterrottamente dal 1988 a questa parte – del giallo dei fidanzati di Policoro, la mamma di Luca (una delle due vittime) Olimpia Fuina Orioli nella serata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, sarà ospitata nello studio della trasmissione di Eleonora Daniele “Storie di sera”: la sua posizione sull’accaduto è ormai chiara da diversi anni – addirittura decenni – a questa parte, ma nonostante il caso sia stato aperto e chiuso più volte, Olimpia Fuina Orioli non è mai riuscita a ottenere la giustizia che da anni chiede a gran voce.

Prima di arrivare a Olimpia Fuina Orioli vale la pena fare un passo indietro per ricordare il caso protagonista della trasmissione di Rai 1: dei fidanzati di Policoro si parla, infatti, dal 1988 quando Luca Orioli e Marirosa Andreotta furono trovati morti nel bagno dell’abitazione a Policoro dei genitori della ragazza; apparentemente – o almeno, così si disse – senza segni evidenti di ferite che potessero far pensare a un omicidio.

Anche per questo – ma, forse, non solo – il caso dei fidanzati di Policoro venne presto archiviato come un semplice incidente domestico e anche se in un primo momento si disse che i due erano stati vittime di una folgorazione, in un secondo si passò alla tesi dell’intossicazione da monossido di carbonio: tesi – ovviamente – che non ha mai convinto fino in fondo i genitori di Luca, rimasti da soli a combattere contro un sistema che sempre preferire l’omertà e le tesi semplici.

Chi è Olimpia Fuina Orioli: la sua lunga battaglia per sapere la verità sulla morte dei fidanzati di Policoro

D’altronde secondo Olimpia Fuina Orioli i dubbi, i problemi e i misteri sulla morte del suo Luca e di Marirosa sono parecchi, partendo proprio da quelle due tesi semplicistiche sull’incidente: da un lato, infatti, non vi era nulla che potesse far pensare a una folgorazione; mentre dall’altro l’ipotetica fuga di monossido fu collegata a una caldaia che – si scoprì più tardi – funzionava perfettamente, in una stanza che oltre ad avere le dovute prese d’aria, aveva anche la finestra spalancata in quei tragici momenti.

Non solo, perché Olimpia Fuina Orioli non ha mai smesso di ricordare che il corpo di Luca presentava una ferita all’altezza dei testicoli e quello di Marirosa una sulla testa, lasciando facilmente ipotizzare che furono aggrediti, uccisi – secondo una perizia tramite annegamento – e poi posizionati in modo che potesse sembrare un incidente: teorie che più volte ha sostenuto in tribunale, ma che non hanno mai portato a nuove indagini degne di essere chiamate tali.

Ma non è tutto, perché una volta che Olimpia Fuina Orioli riuscì a ottenere un nuovo fascicolo di indagine, con tanto di riesumazione dei corpi dei ragazzi, scoprì – nuovamente, troppo tardi – che da entrambi erano spariti gli organi e – dal suo Luca – l’osso ioide che avrebbe potuto dare spiegazioni sul decesso anche a distanza di anni: quello che contorna il caso dei fidanzatini, insomma, secondo Olimpia Fuina Orioli è un vero e proprio muro di omertà, eretto per nascondere un’ipotetica verità scomoda che i due (forse) avevano scoperto e che gli è costata la vita.