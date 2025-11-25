Olimpia Milano, dimissioni Ettore Messina: non è più l'allenatore, Poeta al suo posto, ma resterà come consulente del presidente Dell'Orco

Per cambiare rotta, l’Olimpia Milano cambia timoniere: non è più Ettore Messina l’allenatore, ma Giuseppe Poeta. Il coach, che guidava la squadra biancorossa da sei anni, si è dimesso dopo un complicato avvio di stagione, caratterizzato da tre sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega. Il tecnico 66enne ha deciso di dare una svolta, ma non lascerà il club, restando consulente personale del presidente Leo Dell’Orco.

La squadra è stata affidata a colui che la società aveva già scelto come suo successore: Poeta era rientrato in estate, firmando un contratto triennale, proprio perché designato a prendere in mano le redini della squadra dopo Messina.

L’avvicendamento è stato, però, anticipato. La decisione, precisa l’Olimpia Milano, è stata presa di comune accordo tra Messina e il presidente, ma la svolta, seppur clamorosa, non è una rivoluzione, dato che l’avvicendamento era già previsto. Anzi, la permanenza di Messina costituisce un elemento di continuità e una fonte di esperienza, essendo l’allenatore italiano più vincente nel basket moderno.

OLIMPIA MILANO, INIZIA UNA NUOVA ERA

Il progetto iniziale dell’Olimpia Milano prevedeva che Peppe Poeta fosse assistente di Messina quest’anno, assumendo l’incarico di capo allenatore nei due anni successivi di contratto. Tuttavia, con sette mesi di anticipo si è deciso di avviare la nuova era. Il nuovo allenatore farà il suo esordio nella sfida contro il Maccabi Tel Aviv, ma nel frattempo non si escludono altri “movimenti” dirigenziali.

Infatti, anche se Messina resterà nel club come consulente personale di Dell’Orco, potrebbe esserci un nuovo ingresso nel quadro dirigenziale. A tal riguardo, il Corriere della Sera riferisce che potrebbe esserci spazio per Bruno Cerella. In particolare, si sta valutando l’ex capitano della squadra milanese come figura di riferimento per il presidente. Dunque, quella odierna potrebbe non essere l’unica novità per l’Olimpia Milano.

