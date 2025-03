Anticipazioni Belcanto, colpo di scena choc nella prossima puntata: Olimpia muore

Sta andando in onda la seconda puntata di Belcanto, la fiction di Rai1 ambientata nell’800 che narra le vicende di tre donne, Maria e le due giovanissime figlie Carolina e Antonia che lasciano Napoli in cerca di una vita migliore. E mentre le trame entrano sempre di più nel vivo dalle anticipazioni Belcanto della prossima puntata si scopre che si sarà una morte tanto scioccante quanto inaspettata. Facendo un passo indietro nella puntata in onda questa sera Enrico De Marchi (Giacomo Giorgio) è rimasto folgorato nell’incontro con Carolina Cuoio (Adriana Savarese).

E dalle anticipazioni Belcanto si scopre che il loro incontro ben presto di trasformerà in un sentimento forte ed autentico tanto che Enrico rivelerà a Carolina il passato di sua sorella Olimpia. La ragazza, infatti, è una rivoluzionaria contro l’impero austriaco dal carattere fieramente combattivo e rivoluzionario. Olimpia resterà ferita in uno scontro a fuoco con le guardie austriache ma Carolina cercherà di aiutarla mettendola al sicuro nelle cantine della locanda di Domenico. Tuttavia il riparo durerà poco perché verrà tradita da Antonia e per il destino sarà segnato. Olimpia muore in Belcanto.

Come muore Olimpia in Belcanto? Anticipazioni: la sorella di Enrico tradita da Antonia

Dalle anticipazioni della prossima puntata si scopre che Carolina deciderà di partecipare a sorpresa nella gara di canto per ottenere il ruolo da protagonista nell’opera teatrale La Cenerentola e riuscirà a primeggiare. Antonia non la prenderà affatto bene al punto da decidere di rivelare tutta la verità sul nascondiglio di Olimpia pur di vendicarsi della sorella. La sorella di Enrico, che ha il volto di Neva Leoni quindi, sarà in serio pericolo, verrà smascherata e nel tentativo di fuggire perderà la vita uccisa proprio da Falez. Le anticipazioni, dunque, svelano come muore Olimpia in Belcanto ma i risvolti spietati non sono finiti qui: Enrico deciderà di vendicarsi di Antonia, colpevole della morte della sorella mettendo a rischio la prima dello spettacolo cui dovrà partecipare. L’appuntamento con la prossima puntata di Belcanto è per lunedì 10 marzo 2025 sempre in prima serata su Rai1.