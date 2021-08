OLIMPIADI 2020, PROGRAMMA OGGI 4 AGOSTO, DIRETTA LIVE/ Oro nel ciclismo, volley KO!

OLIMPIADI 2020: PROGRAMMA E ITALIANI: ORO NEL CICLISMO VOLLEY KO!

Mattinata concitata per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: solo in questi minuti ci è giunta notizia della medaglia d’oro vinta nella gara dell’inseguimento a squadre maschile per il ciclismo su pista con Ganna e compagni autori del nuovo record del mondo, ma pure quella dell’esclusione della nazionale femminile di Mazzanti dal torneo olimpico, dopo il KO ottenuto con la Serbia. E nel frattempo è in corso la sfida tra Italia e Serbia per la pallanuoto maschile: davvero un momenti delicatissimo per il tricolore. E pure le emozione non saranno finite qui: ricordiamo infatti che oggi sarà spazio anche per il beach volley con Nicolai e Lupo, ma pure per il nuoto sincronizzato con Cerruti e Ferro in lizza epr un buon piazzamento. (agg Michela Colombo)

I PROTAGONISTI OGGI 4 AGOSTO

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 entrano nel vivo con la dodicesima giornata di gare per l’Italia Team. Gli azzurri ambiscono ad arricchire ulteriormente il proprio medagliere, fin qui con 29 medaglie, frutto di 5 ori, 9 argenti e 15 bronzo. Grande entusiasmo per l’oro conquistato nella Nacra 17 mista della vela dalla coppia Tita-Banti. Ma oggi, mercoledì 4 agosto, è un giorno di nuovo sfide con un programma molto ricco e con tre discipline che potrebbero dare lustro al cammino dell’Italia in queste Olimpiadi. In programma, dunque, abbiamo la finale per l’oro nel ciclismo su pista con il quartetto Consonni, Ganna, Lamon, Milan che vuole continuare a sognare, la coppia Linda Cerruti-Costanza Ferro in gara nel nuoto sincronizzato e Giulio Calabrò con Giacomo Ferrari pronti a battersi nella medal race della Vela 470. Al centro dei riflettori, ovviamente, anche la doppia sfida con la Serbia nei quarti di finale della pallavolo femminile e della pallanuoto maschile.

Olimpiadi 2020, il programma di oggi, mercoledì 4 agosto

Andiamo dunque a riepilogare il programma di oggi per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo2020. A breve in campo Giappone-Belgio per il Basket (ore 10.20), alle 11.15 la lotta, poi la pallanuoto con l’attesissima Italia Serbia, l’atletica alle 11.30, il baseball, l’equitazione, l’hockey su prato alle 12, il nuoto artistico, il tennistavolo alle 12.30, la pallanuoto, il sollevamento pesi alle 12.50, poi la pallamano femminile con Francia Olanda alle 1345, il Basket femminile alle 14.00, stesso orario per i quarti di finale maschile di beach volley, alle 14.30 il volley femminile con Brasile Russia e alle 23.30 si chiude con il nuoto di fondo.

