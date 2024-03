Olimpiadi 2024, sorteggio gironi calcio/ Percorso facile per Spagna, Francia e Argentina (oggi 21 marzo)

CALCIO ALLE OLIMPIADI 2024, SORTEGGIATI I GIRONI

È stata giornata di sorteggio dei gironi nei tornei a squadre per le Olimpiadi 2024: abbiamo parlato del basket che ci interessa da vicino, perché siamo al Preolimpico e possiamo nuovamente qualificarci ai Giochi, ma sono stati sorteggiati anche i gironi del torneo di calcio. Va ricordato che in questo sport partecipano le nazionali giovanili, di fatto le Under 23, ma con la possibilità di portare dei fuoriquota; Neymar era stato profeta in patria regalando al Brasile la sua prima medaglia d’oro nel calcio a Rio de Janeiro.

A Parigi 2024 invece si parla con insistenza della possibilità di convocazione da parte di Karim Benzema, che sarebbe la grande stella di una Francia già fortissima e padrona di casa. L’Italia invece non sarà presente: come noto le qualificazioni alle Olimpiadi passavano attraverso gli Europei Under 21 ma la nostra nazionale ha fato flop un’altra volta, di conseguenza purtroppo non ci sarà la possibilità per gli azzurrini di competere per le medaglie alle Olimpiadi 2024.

IL PERCORSO DELLE BIG

Una delusione, ma il torneo di calcio a Parigi potrebbe comunque essere interessante: brevemente possiamo vedere che la Francia padrona di casa è stata sorteggiata con gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e la vincente del payoff continentale, che nel caso del calcio riguarda soltanto la Confederazione asiatica. Nel gruppo B avremo invece l’Argentina, il Marocco e l’Ucraina insieme appunto ad un’altra nazionale che uscirà dal Preolimpico, mentre nel gruppo C ecco Spagna, Egitto e Repubblica Dominicana.

Grande assente il Brasile, che non si è qualificato: la Seleçao è la nazionale che ha vinto le ultime due edizioni delle Olimpiadi, tre anni fa a Tokyo aveva battuto in finale la Spagna, mentre la medaglia di bronzo l’aveva ottenuta il Messico. Sarà dunque un torneo con qualche novità sostanziale, anche per l’assenza delle grandi nazionali europee; l’Italia, come detto, ancora una volta non parteciperà alla rassegna a cinque cerchi e ora bisognerà aspettare il 2028, con la palla che passa alla nazionale di Carmine Nunziata impegnata domani contro la Lettonia, nelle qualificazioni agli Europei 2025 che la vedono al primo posto del girone.

