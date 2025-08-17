I cambiamenti a Cortina d'Ampezzo, Auronzo/Misurina e San Vito di Cadore nel periodo delle Olimpiadi 2026

In vista della prossima stagione invernale e delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il Consorzio degli esercenti impianti a fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo/Misurina e San Vito di Cadore confermano che la ski area sarà pienamente operativa per gran parte della stagione, garantendo un’esperienza anche durante il periodo delle competizioni. Un’opportunità quasi irripetibile per vivere da protagonisti e respirare, in prima persona, tutta l’atmosfera dei giochi olimpici che conquista Cortina per la seconda volta dopo 70 anni.

Da inizio stagione, dunque, fino al 12 gennaio 2026 tutto regolarmente aperto e accessibile: tutti gli impianti e le piste saranno regolarmente aperti e accessibili, senza limitazioni, fino alla conclusione delle festività natalizie. Dal 12 gennaio poi inizieranno i preparativi olimpici: è prevista solo la chiusura graduale della pista Olympia delle Tofane e Labirinti per gli allestimenti di gara; tutte le altre piste della ski area resteranno pienamente fruibili.

Da fine gennaio a metà marzo, durante il periodo dei Giochi, in concomitanza con la creazione dei “perimetri di sicurezza olimpici”, non saranno disponibili al pubblico gli impianti e le piste dell’area Tofana servite da:

Cabinovia Socrepes, Baby Socrepes, seggiovie Tofana Express, Piè Tofana/Duca d’Aosta e Duca d’Aosta/Pomedes, la cabinovia Col Drusciè e gli impianti e piste di Ra Valles. Saranno invece sempre aperti e accessibili in questo periodo: la seggiovia Olympia (Pocol), la cabinovia Skyline e le ski aree 5 Torri, Col Gallina, Lagazuoi, Faloria/Cristallo, San Vito di Cadore e Auronzo/Misurina.

Per agevolare gli spostamenti durante i Giochi, sarà predisposto un sistema di pass auto (in via di definizione) e potenziato il servizio skibus e trasporto pubblico locale. Tutti gli impianti e le piste della Tofana torneranno rapidamente operativi, compresa la pista Olympia e le aree di Roncato e San Zan, dopo i lavori di disallestimento post-competizioni, dal 15 marzo.

