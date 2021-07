Olimpiadi in tv, Tokyo 2020/ Streaming video, come seguire le gare di oggi, 31 luglio

Spazio ancora alle Olimpiadi di Tokyo 2020: anche oggi, sabato 31 luglio 2021 ci attendono parecchie gare e finali entusiasmanti per la 32^ edizione dei giochi e davvero non vogliamo perderci alcun istante delle prove con iscritti italiani. Ma come seguire, minuto per minuto, le Olimpiadi in tv e tutti gli appuntamenti di Tokyo 2020 in streaming video? Al solito per gli appassionati italiani il principale riferimento per i giochi nipponici rimane il sevizio di streaming video in abbonamento Discovery +, che ha acquisito in esclusiva assoluta i diritti di trasmissione e offrirà una copertura completa delle Olimpiadi di Tokyo 2020, assicurando oltre 3000 ore di diretta complessive. Va però aggiunto che tale sevizio di streaming video sarà accessibile anche per chi ha sottoscritto un abbonamento a Eurosport player (i canali Eurosport 1 e 2 saranno visibili a copertura ridotta su DAZN, ma non su Sky), ma pure a Tim Vision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con Discovery+ in questa particolare occasione. Per quanto riguarda la tv per le Olimpiadi di Tokyo 2020 va invece segnalato che purtroppo l’unico riferimento per l’Italia sarà la Rai, che si è assicurata i diritti per appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale: non vi sarà però il servizio di streaming video offerto gratuitamente da Raiplay, visto che la tv di stato non ne ha vinto l’esclusiva.

OLIMPIADI TOKYO 2020 IN TV, LA GUIDA COMPLETA

OLIMPIADI IN TV, TOKYO 2020: GLI ORARI DI OGGI

Date le prime indicazioni per seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020 in tv e streaming video andiamo ad esaminare ora il programma odierno di gare: quali saranno gli appuntamenti da non perdere? Sicuramente tappa fondamentale sarà alle ore 2.00 con le prime prove dell’atletica, tra cui spiccano le batterie dei 100m maschili con Tortu e Jacobs: attenzione però anche ai primi turni per la sciabola femminile con l’Italia (Vecchi, Gregorio, Criscio) e dalle ore 3.30 le finali del nuoto con Simona Quadarella in lizza per il podio nei 800m stile libero. Gli appassionati poi non potranno perdersi dopo le 6 del mattino la semifinale di boxe con Irma Testa e dalle ore 5 le prime finali del tennis: occhio anche per Nigeria Italia per il basket maschile e la gara mista a squadre per il judo come pure la sfida, dalle ore 14.45 tra Italia e Cina, valida per i gironi del volley femminile con le azzurre di Mazzanti già qualificate al tabellone finale.

OLIMPIADI TOKYO IN TV, GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Abbiamo accennato prima al fatto che la Rai si è assicurata i diritti per sole 200 ore di trasmissione e dunque sarà molto difficile per gli italiani seguire in tv le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche oggi. Pure la tv di stato oggi si è organizzata per proporre delle finestre in chiaro e in tempo reale su quanto sta avvenendo in Giappone e seguire dunque i principali eventi dei giochi, alle ore alle ore 1.30 del mattino e poi ancora alle ore 6.00, alle 11.04 e alle 13.30: tali spazi saranno visibili su Rai Due, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre, ma non saranno disponibili in streaming video su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle Olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, e dunque gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

