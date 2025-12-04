Le olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono un evento molto chiacchierato sul web e i social: lo dimostra la ricerca di SocialCom, tutti i numeri

Le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026? Sono uno degli argomenti più chiacchierati sui social, così come da ricerca di SocialCom. Le interazioni sono cresciute del 383 per cento negli ultimi sei mesi e 8 su 10 esprimono un sentimento molto positivo verso i giochi olimpici al via il prossimo febbraio 2026.

Solamente il 10 per cento esprime invece un sentimento negativo e, in particolare, l’allarme; di conseguenza parliamo di una netta minoranza. Gli argomenti maggiori di discussione nei vari post e nelle interazioni riguardano in particolare gli impianti sportivi, sia i nuovi cantieri in vista proprio del grande evento quanto quelli già esistenti e – un po’ a sorpresa – anche in questo caso il sentiment è positivo. Nonostante si parli di temi caldi come i costi, i trasporti ma anche la sicurezza, il popolo della rete non sembra allarmato né tantomeno sembra avere un’idea negativa verso le infrastrutture che saranno utilizzate durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

C’è un grande focus sui trasporti, in particolare treni e aerei, con l’aeroporto Milano-Malpensa che risulta essere quello più citato, seguito da Roma-Fiumicino nonché dagli altri scali del Nord come Linate e Orio al Serio. Per quanto riguarda invece le aree geografiche più menzionate, in questo caso vince a mani basse il Trentino-Alto Adige, con Val Gardena e Dolomiti menzionate più spesso, ma anche Venezia e Firenze.

OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026, LE REGIONI ITALIANE PIUì INTERESSATE

Interessante, fa notare SocialCom, come i lombardi e i veneti siano particolarmente attenti ai giochi olimpici invernali, tenendo conto che ben il 25 per cento di tutte le interazioni social dei residenti nella Lombardia analizzate riguardavano l’argomento olimpico, e il Veneto si è accodato con un buon 20%; di conseguenza tale manifestazione sportiva è particolarmente seguita nelle due regioni che saranno ovviamente interessate da vicino nella stessa. Volando oltre i confini, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna sono le nazioni con più interazioni sui giochi olimpici, seguite da Spagna e Grecia, quest’ultima storica culla dei 5 cerchi.

Per quanto riguarda invece i personaggi famosi, spicca senza dubbio Dua Lipa, superstar mondiale, che, postando la sua campagna per i giochi olimpici alla NBC, ha generato ben 1,8 milioni di interazioni oltre a 8 mila commenti, portando quindi le Olimpiadi di Milano-Cortina oltre oceano. Bene anche Shaun White, snowboarder americano fra i più famosi al mondo, con il suo post da 48 mila interazioni, ma anche quello dell’attore thailandese Jirayu Tangsrisuk con 31 mila interazioni.

OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026, DOVE SE NE PARLA DI PIU’?

Le news sull’argomento sono trattate principalmente sui siti di notizie, i blog e X.com, mentre il coinvolgimento riguarda le principali piattaforme, a cominciare da Instagram, YouTube e Facebook, le tre più gettonate per l’argomento giochi invernali, con una prevalenza di uomini (ben il 70%) e di giovani (la fascia che “chiacchiera” di più è quella di età compresa fra i 25 e i 34 anni). Tornando infine ai confini al di fuori del nostro continente, Stati Uniti, Giappone e Canada sono le tre nazioni più interessate all’evento, ma occhio anche a Brasile e India; ma l’Italia si difende molto bene nella sfida internazionale, con 9 milioni di interazioni totali negli ultimi 12 mesi.

In totale sono state 655 mila le conversazioni in tutto il mondo, con ben 20 milioni di interazioni, con una crescita, come detto sopra, del 133% a partire dallo scorso mese di maggio, un trend decisamente positivo con l’avvicinarsi al grande evento in programma fra poco più di due mesi. Secondo Luca Ferlaino, il presidente di SocialCom, le Olimpiadi italiane invernali rappresentano un evento non soltanto sportivo, ma anche sociale, culturale e infrastrutturale, “un catalizzatore di interesse” che abbraccia un pubblico sempre più trasversale.