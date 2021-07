Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie italiani in diretta, risultati (venerdì 30 luglio)

MEDAGLIE ITALIANI IN DIRETTA OLIMPIADI TOKYO 2020: VENERDÌ 30 LUGLIO

Quali ambizioni per le medaglie degli italiani alle Olimpiadi Tokyo 2020? Parliamo della giornata di venerdì 30 luglio: il primo dato di cui dobbiamo parlare è il fatto che ci entriamo con 19 medaglie complessive, finalmente abbiamo portato a casa il secondo oro (Valentina Rodini e Federica Cesarini nel due di coppia leggero, scrivendo la storia del canottaggio azzurro) e abbiamo poi 8 argenti e 10 bronzi, un bottino che è stato aumentato ieri con il meraviglioso (e miracoloso, viste le condizioni) Gregorio Paltrinieri e con la squadra femminile del fioretto.

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 30 luglio)

Sulla quale ci sarebbe da dire che sicuramente si sperava in qualcosa di più – soprattutto per come è andata la semifinale contro la Francia – ma tutto sommato stiamo facendo bene e potremmo davvero superare il record di medaglie olimpiche in singola edizione. Ricordiamo che le medaglie degli italiani alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono ufficiosamente 20: c’è anche quella di Irma Testa, che però avrà la sua semifinale di boxe soltanto domani ma, non essendoci la finale per il bronzo nel programma, è già sicura di poter salire sul podio nella speranza che sia il gradino più alto.

Risultati Beach volley e Volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live, c'è Lupo-Nicolai!

MEDAGLIE ITALIANI: LE POSSIBILITÀ DI OGGI

Quali sono due le possibilità che le medaglie degli italiani alle Olimpiadi Tokyo 2020 aumentino oggi? A dire il vero, forse non tantissime: nel canottaggio per esempio ci sono altre 4 finali nella notte, ma gli azzurri non sono contemplati nella corsa al podio a differenza dei due giorni precedenti. Torna la scherma e abbiamo la squadra maschile di sciabola, finora nelle gare di questo tipo siamo sempre andati a medaglia (anche se non è ancora arrivato l’oro) e i nostri ragazzi se la possono sicuramente giocare, anche se almeno sulla carta hanno qualche possibilità in meno rispetto alle squadre che sono salite sul podio fino a questo momento. Forse l’aspettativa più alta nella giornata di oggi è su Lucilla Boari, che sarà protagonista nel tiro con l’arco (da cui non sono ancora arrivate soddisfazioni, ma solo perché i tornei sono molto lunghi e non conclusi), non arriveranno medaglie dal nuoto mentre nel tennis gli italiani sono tutti eliminati, nel calcio non avevamo nazionali partecipanti e in basket (maschile), pallanuoto (maschile) e pallavolo (entrambi) bisognerà chiaramente aspettare che i tornei giungano a conclusione. Ad ogni modo, oggi le medaglie degli italiani alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono 19: speriamo che tra qualche ora possano aumentare…

Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Gregorio Paltrinieri (30 luglio)

MEDAGLIE ITALIANI OLIMPIADI TOKYO 2020

ITALIA: 19 medaglie totali

2 oro (Vito Dell’Aquila, duo pesi leggeri femminile canottaggio)

7 argento (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×200 sl, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre, Gregorio Paltrinieri)

10 bronzo (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza canottaggio, Federico Burdisso, due pesi leggeri maschile canottaggio, fioretto D squadre)



© RIPRODUZIONE RISERVATA