Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video e diretta tv: come seguire gare del 22 luglio

Seconda giornata “ufficiosa” per le Olimpiadi di Tokyo 2020: in attesa di aprire con tutti i crismi la 32^ edizione dei Giochi Olimpici, andiamo subito a vedere come sarà possibile seguire in tv e streaming video le prime gare che ci faranno compagnia in questo giovedì 22 luglio. Lo abbiamo detto prima: benchè pure la cerimonia di apertura è in programma per domani, per esigenze organizzative, alcune gare sono state messe in calendario in questi giorni antecedenti, ma si tratta solo di turni preliminari e per le medaglie chiaramente si dovrà attender fino a dopo la cerimonia, prevista allo Stadio Olimpico della capitale nipponica. Aspettiamoci dunque un programma ristretto, dove comunque sarà ancora l’Italia protagonista: come dunque seguire i nostri azzurri?. Abbiamo riferito che principale broadcaster delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà Discovery + che in streaming video e dietro sottoscrizione di un abbonamento, garantirà copertura totale dell’evento a cinque cerchi, con ben 3000 ore in diretta: le gare saranno interamente visibili anche per gli abbonati a Eurosport player e alle piattaforme collegate, come TimVision e Amazon Prime video, che hanno siglato accordi particolari con Discovery +, per concedere ai proprio iscritti la visione delle Olimpiadi di Tokyo. Per la diretta tv faremo riferimento alla tv di stato, che pure ha sottoscritto i diritti solo per 200 ore di trasmissione, non riuscendo però a garantita la copertura in streaming video tramite Raiplay.

OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI ORARI DI OGGI

Date le prime indicazioni per seguire le olimpiadi in tv e streaming video, va chiarito il programma e gli orari delle gare previste oggi, giovedi 22 luglio. Detto di un programma molto ristretto di eventi (ma già da sabato 24 luglio il calendario sarà fittissimo), va detto che primo appuntamento sarà alle ore 2.00 italiane (sono sette le ore di fuso tra Giappone e Italia) con le prime gare del softball che vedranno pure l’Italia ancora protagonista. Le nostre ragazze saranno in campo per la precisione alle ore 8 del mattino per la sfida del secondo turno Italia-Australia. A seguire e non prima delle ore 9.30 inizieranno gli incontri per la fase a girone del calcio maschile, disciplina che pure sarà “orfana” degli azzurri: oggi saranno di scena le partite Egitto-Spagna, Messico-Francia, Nuova Zelanda-Corea del Sud, Costa d’Avorio-Arabia Saudita, Argentina-Australia, Giappone-Sudafrica, Honduras-Romania e Brasile-Germania.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO DELLE OLIMPIADI DI TOKYO

Per la diretta tv delle Olimpiadi 2020, segnaliamo invece che la tv di stato si è assicurata i diritti per circa 200 ore di trasmissione: per cui sarà complicato per gli appassionati che non avranno sottoscritto un abbonamento a Discovery+ o alle piattaforme collegate, seguire al meglio le imprese della selezione italiana in Giappone. Per oggi, giovedi 22 luglio pure segnaliamo che sarà disponibile solo la diretta tv della partita di softball tra l’Italia e l’Australia, prevista alle ore 8.00 del mattino, su RaiDue: non vi sarà però alcun streaming video del match su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

