Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video e diretta tv: come seguire gare, oggi 24 luglio

Eccoci pronti a una nuova giornata per le Olimpiadi 2020 di Tokyo: andiamo dunque a vedere come potremo seguire in tv e streaming video oggi, sabato 24 luglio 2021 le gare e i momenti salienti di questa prima giornata ufficiale di competizioni a cinque cerchi. Come occorso anche prima che si accendesse il braciere olimpico e che l’Italia sfilasse allo Stadio Olimpico di Tokyo, il riferimento principale per gli appassionato italiani, che non vogliono perdersi nemmeno un’istante dei giochi sarà Discovery+ che offrirà solo in streaming video e in abbonamento copertura completa con tutte le gare per oltre 3000 ore di diretta.

Ricordiamo che il sevizio sarà accessibile anche per chi ha sottoscritto abbonamento a Eurosport player (i canali Eurosport 1 e 2 saranno visibili a copertura ridotta su DAZN, ma non su Sky), ma pure a Tim Vision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con Discovery+ in occasione dei Giochi nipponici. Per quanto riguarda la tv, ricordiamo che unico riferimento per gli italiani sarà la tv di stato, che pure si è assicurata appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale: non vi sarà però la streaming video offerto gratuitamente da Raiplay.

OLIMPIADI TOKYO 2020 IN TV, LA GUIDA COMPLETA

OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI ORARI DI OGGI

Date le prime indicazioni per seguire le Olimpiadi 2020 di Tokyo in tv e streaming video, tocca ora vedere quali saranno gli appuntamenti più caldi in programma in questo sabato 24 luglio. Prepariamoci subito perché il calendario si annuncia fittissimo con ben 22 sport impegnati: si comincerà dunque alle ore 1.30 con le prime batterie del canottaggio e i primi turni del tiro a segno, ma ricordiamo che saranno impegnati anche beach volley, hockey prato, boxe, pallanuoto, volley (con la nazionale maschile), judo, teakwondo, scherma e pure tennis e calcio. Da segnalare poi che le ultime gare dovrebbero finire attorno alle 15.15.30 italiane circa.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO DELLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Come abbiamo accennato prima, per seguire in tv le Olimpiadi 2020, segnaliamo invece che la tv di stato si è assicurata i diritti per circa 200 ore di trasmissione: per cui sarà complicato per gli appassionati che non avranno sottoscritto un abbonamento a Discovery+ o alle piattaforme collegate, seguire al meglio le imprese della selezione italiana in Giappone.

Pure per la giornata di oggi, sabato 24 luglio 2021, la Rai ha previsto alcune finestre, per la trasmissione in chiaro e in tempo reale delle gare dalle ore 1.30 del mattino e poi ancora alle ore 11.10 disponibili su Rai Due, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. Tali spazi non saranno visibile in streaming video su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

