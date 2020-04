Olimpiadi Tokyo 2021 a rischio?/ Muto apre ai dubbi:”Non possiamo garantire i Giochi”

Giochi Olimpici sicuri per il 2021? Pare proprio di no, o almeno è questo il dubbio che ha insinuato nelle ultime ore Toshiro Muto, amministratore delegato dei Giochi nipponici, che in conferenza stampa è apparso quanto meno pessimista per la prossima edizione dell’evento a cinque cerchi, che come è noto da tempo, è stato fatto slittare all’estate del 2021, visto lo scoppio dell’emergenza coronavirus. Di sicuro il contesto è ben complicato: il Giappone è uno dei paesi al momento più colpiti dall’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus, e solo pochi giorni fa il primo ministro nipponico Shinzo Abe ha dichiarato lo stato di emergenza, scatenando però non poco polemiche. Se dunque in tal contesto è stato ben spiegata l’urgenza di rinviare alla prossima estate le Olimpiadi, pure, visti gli ultimi drammatici numeri, pare che non si possa escludere un nuovo rinvio.

OLIMPIADI TOKYO 2021 A RISCHIO? MURO: LAVOREREMO SODO MA…

Poche in tal senso ma pesantissime dunque la parole di Toshiro Muto, CEO dei Giochi di Tokyo che hanno scatenato l’allarme: “Ma oggi nessuno è in grado di dire se sarà possibile controllare il virus entro luglio 2021, non siamo certamente in grado di dare una risposta chiara sulla disputa dei Giochi Olimpici nel 2021”. Sono parole certo di profondo realismo, ma che tradiscono forse un eccessivo pessimismo, anche trattandosi di un evento di portata mondiale, con tutte le conseguenze del caso. In chiusura del suo intervento in conferenza stampa lo stesso Muro, volendo comunque “salvare” la situazione ha pure aggiunto: “Abbiamo preso la decisione di posticipare i giochi di un anno e lavoreremo sodo per prepararli. Speriamo sinceramente che il prossimo anno l’umanità riuscirà a superare la crisi del coronavirus”. E di certo questa è la speranza di tutti gli sportivi e appassionati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA