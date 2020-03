Olimpiadi Tokyo rinviate/ Zanardi scherza: “Notizia che taglia le gambe! Sarò pronto”

E’ solo di poco fa la notizia scioccante, ma pure non così imprevista, che le Olimpiadi di Tokyo e dunque anche le paralimpiadi sono state rinviate al prossimo anno, nel 2021. Un annuncio che uno degli nostri atleti paralimpici più importanti, Alex Zanardi, ha scoperto in diretta radiofonica, ai microfoni Radio 24 solo poco fa, e dove pure il campionissimo del paraciclismo ha avuto occasione di dimostrare ancora una volta la sua grandissima prontezza di spirito. L’ex pilota di formula 1, con il sorriso, l’ottimismo e l’umorismo che lo contraddistingue, ha dunque dichiarato ai microonde di “Tutti Convocati”: “Passatemi la battuta, è una notizia che mi taglia le gambe, la scopro adesso con voi. La scopro con un po’ di rammarico. Il dubbio è che anche in questa occasione la risposta che si è dovuta dare riguarda più la percezione che la tecnicità del problema stesso”.

ZANARDI: MI FARO’ TROVARE PRONTO NEL 2021

Come è noto Zanardi, classe 1966, aveva già da tempo strappato il passato per Tokyo 2020 e stando alle sue parole, non sarò un anno di ritardo a far sfumare i suoi sogni olimpici, pur anche se quando avrà inizio la manifestazione a cinque cerchi l’azzurro avrà 54 anni. In tal senso Zanardi è stato ben chiaro su quelli che saranno i suoi prossimi obbiettivi: “L’anno prossimo sarà ancora più complicato alla soglia dei 54 anni, ma non credete che non ci stia già pensando”. L’olimpionico vincitore già di tre medaglie a Rio de Janeiro, ha poi aggiunto: “Ero già matematicamente a Tokyo 2020, ora si rimette tutto in discussione. Ma chi se ne frega. Abbiamo un anno in più per divertirci e ho intenzione di farmi trovare pronto”.



