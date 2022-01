Oliveira alla Roma?/ Calciomercato: intesa raggiunta con il Porto, i dettagli

L’approdo di Sergio Oliveira alla Roma in queste sessione di calciomercato invernale sembra essere ormai solamente questione di ore. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse ieri notte dopo la partita giocata contro la Juventus, i giallorossi avrebbero raggiunto l’intesa con il Porto per il trasferimento del calciatore che dovrebbe dunque essere il secondo acquisto di gennaio per il dirigente Pinto dopo l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles in prestito dall’Arsenal.

CALCIOMERCATO ROMA/ Attesa per Oliveira, due club sulle tracce di Kamara

Lo stesso allenatore romanista Josè Mourinho aveva in qualche modo confermato il buon esito dell’operazione nel post Juve spiegando: “Il gioco fatto oggi e in altre partite è la conseguenza del talento che abbiamo e nelle scelte dei giocatori che giocano c’è mancanza di personalità nel gestire il gioco. Mi sono stati dati tre anni e voglio fare tutti i giorni di questi tre anni, non uno di meno. C’è bisogno dell’aiuto della società, a breve arriverà un altro giocatore a centrocampo. E’ troppo facile giocare per il sesto/settimo posto, dobbiamo uscire da questa comfort zone.”

Calciomercato Roma/ Santon piace in Grecia, Fazio rimane in stallo

CALCIOMERCATO NEWS: E’ FATTA PER SERGIO OLIVEIRA ALLA ROMA

Le chances di vedere Sergio Oliveira alla Roma in questo calciomercato di gennaio sono quindi molto elevate, con le parti che starebbero definendo gli ultimi aspetti burocratici dell’affare. Come spiegato da Sky Sport, la formula dovrebbe essere quella del prestito da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13.5 milioni di euro per il ventinovenne della Nazionale portoghese. L’annuncio dovrebbe arrivare al più tardi nella giornata di domani.

LEGGI ANCHE:

Oliveira alla Roma?/ Calciomercato: il centrocampista è atteso in settimana, le cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA