Oliveira alla Roma?/ Calciomercato, la trattativa prosegue nonostante le incertezze

In questi giorni frenetici di calciomercato invernale si è parlato molto del possibile approdo di Sergio Oliveira alla Roma dal Porto entro la fine di gennaio. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, la trattativa tra i giallorossi ed i portoghesi prosegue nonostante qualche rallentamento. Come spiegato dalla redazione di Sky Sport infatti, l’allenatore dei Dragoes, mister Sergio Conceiçao, oltre agli stessi tifosi, non sarebbe affatto convinto da questa partenza, auspicando in un intervento da parte del suo presidente.

Il tecnico, alla vigilia della sfida contro l’Estoril, aveva fatto sapere di avere grande fiducia nel patron, quasi a chiedergli indirettamente di trattenerlo. Tuttavia, lo stesso numero uno del Porto avrebbe già promesso da tempo ad Oliveira di lasciarlo partire in caso di offerta importante proveniente da un club blasonato, aspetto questo su cui i giallorossi puntano molto.

CALCIOMERCATO NEWS: OLIVEIRA ALLA ROMA, NUOVI CONTATTI

La formula con cui i dirigenti capitolini dovrebbero portare Sergio Oliveira alla Roma in questa fase di calciomercato dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Partito dalla panchina nelle ultime giornate, il vice-capitano del Porto sarebbe a sua volta pronto a spingere con il club per vivere una nuova avventura in Italia. Come spiegato dal giornalista Gianluigi Longari, i contatti tra le parti proseguono sull base di un prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con riscatto fissato a 15 milioni.

