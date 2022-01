Oliveira alla Roma?/ Calciomercato: trattativa in via di definizione, i dettagli

La possibilità di vedere Sergio Oliveira alla Roma in questi giorni di calciomercato invernale si sta facendo sempre di più concreta. I giallorossi hanno infatti bisogno di sistemare il proprio organico lungo le corsie ed a centrocampo, affidandosi magari a calciatori in grado anche di ricoprire più ruoli. Definito l’acquisto di Ainsley Maitland-Niles con l’Arsenal, ora sembra essere il turno di Oliveira che stano ai rumors potrebbe sbarcare nella Capitale già entro domenica.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore per il cartellino di Oliveira la Roma verserà al Porto, con cui il calciatore è sotto contratto fino al giugno del 2025, una prima rata da 1.5 milioni di euro per il prestito oneroso che si andranno a sommare poi al diritto di riscatto fissato per non più di 18 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NEWS: OLIVEIRA ALLA ROMA GIA’ NEL WEEKEND

Le chances che il trasferimento di Sergio Oliveira alla Roma possa completarsi in maniera positiva entro la chiusura del calciomercato di gennaio sono al momento tutt’altro che scarse. Nella stagione attualmente in corso il mediano ha sin qui collezionato 5 reti ed un assist vincente per i compagni in 24 presenze totali fra campionato e coppe varie.

