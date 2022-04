Oliver Kragl, marito di Alessia Macari/ Lei: “Mi scriveva e non si arrendeva…”

Forse non tutti sanno che il calciatore Oliver Kragl è anche il marito di Alessia Macari, nonché padre della piccola Neveah. La loro storia d’amore comincia nel 2016, a Frosinone, dove il giocatore di origine tedesche conosce e vede per la prima volta la mitica ‘cioci’. E’ stato amore a prima vista per Oliver Kragl, che si è subito messo all’opera per conquistare Alessia. “Mi scriveva un paio di volte al mese, non capivo come avesse il mio numero!”, ha raccontato più volte la showgirl nelle sue partecipazioni nei salotti televisivi.

Un corteggiamento pressante, ma molto romantico, come nelle favole. Ed è così che Alessia, alla fine, ha ceduto: “Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto”. In men che non si dica, Kragl ha chiesto poi alla modella di sposarlo e nel 2019 sono saliti all’altare.

Oliver Kragl e Alessia Macari, insieme ‘grazie’ ad Asia Nuccittelli

Oggi Oliver Kragl e Alessia Macari sono felicemente sposati e sono anche una delle coppie più apprezzate nel mondo dello spettacolo. In una recente intervista, Alessia Macari ha sottolineato la determinazione della sua dolce metà all’epoca del corteggiamento. Il calciatore non si è mai arreso e questo approccio ha finito per affascinare la ‘Cioci’, che ha così abbassato le difese dando vita ad una bellissima storia d’amore. In un primo momento, a quanto pare, la showgirl non era affatto interessata a conoscere Oliver Kragl, ma poi gli ha dato una possibilità, fidandosi anche dell’amica Asia Nuccitelli che le aveva suggerito di lasciarsi andare e viversi questa nuova storia d’amore.

