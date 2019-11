Oliver Twist/ Video, su Rete 4 il film di Roman Polanski (oggi, 9 novembre 2019)

Oliver Twist va in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 novembre, a partire dalle ore 21,25, il film del 2005 per la regia di Roman Polanski. La storia è tratta dall’omonimo romanzo drammatico dello scrittore Charles Dickens. La sceneggiatura è di Ronald Harwood e nel cast troviamo Barney Clark, nella parte di Oliver Twist, Ben Kingsley, Jamie Foreman e Leanne Rowe. Le riprese sono state effettuate tutte in Repubblica Ceca tra Beroun, Praga e Zatec. Il film ha vinto al Sannio FilmFest il premio come Miglior scenografia a Allan Starski, oltre al miglior fotografo all’Hollywood Film Festival a Pawel Edelman.

Oliver Twist, la trama del film

Oliver Twist è ambientato in un’Inghilterra grigia e cupa della seconda rivoluzione industriale, quindi intorno al 1800. Oliver vive in un orfanotrofio insieme a molti altri ragazzini della sua età. È maltrattato e mal visto dalla direzione che vuole liberarsene nel più breve tempo possibile. Viene così mandato come garzone presso un’agenzia di pompe funebri ma qui Oliver deve subire le angherie del garzone più anziano e così decide di scappare e di raggiungere Londra. Nella grande città fa la conoscenza di Dodger, un ragazzino il cui soprannome è il malandrino per la sua abilità nei furti. Dodger conduce Oliver in una vecchia soffitta dove vive insieme ad altri ragazzi della loro età, tutti alle dipendenze del vecchio Fagin, un maestro del furto, che insegna ai ragazzi a guadagnarsi da vivere così. Fagin è a sua volta alle dipendenze di Bill Sikes, boss locale che compie malefatte ben più gravi. Anche Oliver viene iniziato ai furti ma nel suo primo giorno di “lavoro” viene scoperto e accusato di un furto che in realtà non è stato fatto da lui ma dai suoi due compagni.

A scagionarlo è il ricco Brownlow, vittima del furto, che prende Oliver sotto la sua ala protettiva e lo porta a casa sua. Fagin ha paura che in questa sua nuova condizione Oliver possa rivelare a tutti il nascondiglio della banda di ladri e così organizza il suo rapimento per riportarlo nella soffitta. Costringe poi Oliver a condurre i ladri nella casa di Brownlow per una rapina ma il ragazzo fa in modo che il suo ricco benefattore li scopra ma durante la rapina Oliver viene ferito gravemente al braccio. È Bill questa volta a temere che Oliver possa raccontare tutto e così decide di ucciderlo. Il suo piano, però, viene ostacolato dalla fidanzata Nancy che è molto affezionata ad Oliver e vorrebbe farlo ritornare da Brownlow. Bill, pensando che Nancy possa averlo denunciato, la uccide e poi tenta di sbarazzarsi anche del suo cane. Intanto la banda di ladri ragazzini si è spostata in un’altra casa diversa rispetto alla soffitta di Fagin ma qui viene scoperta da Bill che ha una colluttazione con il malandrino che vuole vendicare la morte di Nancy. Bill tenta di scappare e di portare Oliver come ostaggio ma durante la fuga muore impiccato nella sua stessa sciarpa. Oliver viene riconsegnato a Brownlow con il quale potrà vivere serenamente la sua vita, la banda di ladri capitanata da Fagin viene condannata e arrestata.

Il trailer di Oliver Twist





© RIPRODUZIONE RISERVATA