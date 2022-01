Olivera al Napoli?/ Calciomercato, l’agente: “Piace a tanti club ma ora non parte”

CALCIOMERCATO NEWS: OLIVERA AL NAPOLI, GIUNTOLI CI PROVA SUBITO

La speranza di vedere Mathias Olivera al Napoli entro la fine di questa finestra di calciomercato invernale potrebbe scemare definitivamente nelle prossime ore. La dirigenza del club partenopeo sta lavorando per cercare di portare l’esterno uruguaiano subito ai piedi del Vesuvio così che il tecnico Luciano Spalletti possa avere un’alternativa valida per la corsia di sinistra in vista del prosieguo della stagione.

In ogni caso il Napoli ha già raggiunto l’intesa con il Getafe, società con cui è attualmente sotto contratto, a cui in estate saranno versati in totale 11 milioni di euro secondo la formula del prestito con obbligo di riscatto, come spiegato dalla redazione di Sky Sport. Convocato per la prima volta in Nazionale, secondo La Gazzetta dello Sport il sudamericano avrà modo di incontrare un ex napoletano come Edinson Cavani così da informarsi ulteriormente sulla sua prossima avventura.

CALCIOMERCATO NEWS: OLIVERA AL NAPOLI, LE PAROLE DELL’AGENTE

Le chances che l’approdo di Mathias Olivera al Napoli si possa concretizzare immediatamente a gennaio sono quindi abbastanza scarse soprattutto dopo le parole del suo agente. Contattato in esclusiva da CalcioNapoli24, il procuratore Pablo Boselli riguardo all’assistito ha spiegato: “Mathias ha vari club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio non lascerà il Getafe. Se il Napoli è in vantaggio? No, al momento ci sono gli azzurri e altri club.” Attenzione dunque ad eventuali sorprese.

