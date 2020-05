Olivia Bertè, sorella Mia Martini/ “Ero molto gelosa di lei. Oggi le vorrei dire…”

Pubblicità

Olivia Bertè ricorda la sorella Mia Martini ai microfoni de La vita in diretta nel giorno del venticinquesimo anniversario della sua morte. Una perdita enorme per la musica italiana, ma soprattutto per la sua famiglia che porta nel cuore il ricordo di Mimì che, oltre ad essere stata una grande artista, è stata una persona sensibile e fragile che ha sofferto tantissimo nella sua vita. “Mimì aveva tanti progetti. Uno era realizzare un disco dedicato alla luna e questo era già in cantiere. Poi voleva fare un album tributo dedicato a Pino Daniele e poi voleva realizzare un disco rivisitando delle antiche canzoni napoletane”, svela Olivia Bertè. “Ci racconti un ritratto inedito di Mimì che noi non conosciamo?, chiede Lorella Cuccarini. “Mimì lavorava benissimo all’uncinetto e parecchi capi che lei indossava negli anni ’70, alcuni li aveva realizzati proprio lei”, aggiunge ancora la Bertè. “Lei era di un’ironia pazzesca. Amava Mel Brooks alla follia e Totò era uno dei suoi preferiti”, aggiunge.

Emozionata, in collegamento dalla sua casa, Olivia Bertè ricorda con il sorriso, ma anche con il dolore l’amatissima sorella Mia Martini a cui era molto legata. Dopo aver rivisto insieme a Lorella Cuccarini una serie di immagini in cui Mia Martini sorrideva mentre sfoggiava il suo innato talento, Olivia Bertè confessa di essere stata sempre molto gelosa della sorella. “Io facevo a Mimì delle scenate di gelosie pazzesche. Lei mi guardava con un sorriso tra l’ironico e il divertito, poi mi buttava le braccia al collo e mi diceva: non fare la gelosona, lo sai che ti adoro”, ricorda Olivia. Se Mia Martini fosse ancora viva, cosa le direbbe Olivia Bertè? “Le vorrei dire che lei è musica e la musica ci gira intorno e lei girerà sempre intorno a noi”, conclude.



